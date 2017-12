Don Fabio parla del centrale dei rossoneri.

un'ora fa

Non fa mai tanti giri di parole, Fabio Capello, va dritto al punto ed è impossibile fraintenderlo. Ospite negli studi di Sky Sport, l'attuale tecnico della Jiangsu Suning ha avuto modo di parlare di Leonardo Bonucci, capitano del Milan acquistato in estate per 42 milioni dalla Juventus.

Dopo aver definito gli acquisti dei rossoneri "mezze tacche", Don Fabio si è concentrato sul centrale della Nazionale:

Se parliamo di difensori che impostano, Bonucci è il migliore in Italia. Con il pallone tra i piedi lo metto tra i primi tre al mondo.

Ma c'è un "però":

Però Bonucci non sa difendere, ha grandi problemi in questo fondamentale. La Juventus per lui era l'ambiente ideale, nella difesa a tre si trovava alla perfezione mentre a quattro sta faticando molto.

Bonucci ha giocato fin qui 16 delle 18 partite disputate dal Milan in campionato. Stasera sarà nell'undici titolare nel match contro l'Inter valido per i quarti di finale.