A rischio Donnarumma per un problema all'inguine: Gattuso pensa a Bonaventura nel tridente. Spalletti con il dubbio Perisic, tocca a Joao Mario.

un'ora fa di Luca Guerra

E arrivò il giorno del derby. In una data insolita per il calcio italiano, il giorno dopo Santo Stefano, Milan e Inter si giocheranno a San Siro un pezzo di stagione. Oltre all'accesso alle semifinali di Coppa Italia, dove ad attenderle c'è la Lazio di Simone Inzaghi, c'è in palio la fiducia nei propri mezzi. I nerazzurri di Luciano Spalletti, terzi in Serie A dopo il doppio ko contro Udinese e Sassuolo, vogliono riprendere la marcia, mentre per spiegare l'importanza della partita per i rossoneri è stato l'allenatore Gennaro Gattuso:

Questa partita può davvero cambiare la nostra stagione a livello mentale e di risultati. Per noi sarà come la finale del Mondiale.

Retorica prepartita? Nulla affatto, se a dare la carica è chi la Coppa del Mondo l'ha sollevata da protagonista. Nel weekend di Serie A, Milan e Inter affronteranno rispettivamente Fiorentina e Lazio, avversarie ieri nel primo dei quarti di finale di Coppa Italia vinto per 1-0 dai biancocelesti. La testa, però, ora è solo alla Coppa Italia, e le scelte fatte per stilare le probabili formazioni lo confermano.

Con queste premesse, difficile pensare che gli allenatori facciano ricorso al turnover nonostante l'impegno ravvicinato di sabato in campionato: la Coppa Italia è un obiettivo concreto per entrambe le realtà di Milano. La principale coppa nazionale manca nella bacheca dell'Inter dal 2011 e in quella del Milan addirittura dal 2003.

Coppa Italia, Milan-Inter: tempo di scelte per Gattuso e Spalletti

Coppa Italia, probabili formazioni di Milan-Inter

Dando uno sguardo alle probabili formazioni di Milan-Inter, la principale curiosità riguarda le condizioni di Gianluigi Donnarumma: a causa di un problema all'inguine, il portiere classe 1999 potrebbe essere costretto a saltare la sua partita ufficiale numero 100 in rossonero. Fondamentale sarà il provino della rifinitura: in caso di forfait, è pronto a rilevarlo Storari.

Gattuso va verso la conferma del 4-3-3 nel suo Milan: in difesa Romagnoli è favorito su Musacchio accanto a Bonucci, con Calabria e Rodriguez in corsia. A centrocampo si rivedrà Lucas Biglia tra i titolari, con due interni muscolari ai suoi fianchi: Kessié (a destra) e Locatelli (a sinistra). Una mossa che porterebbe allo spostamento nel tridente offensivo di Bonaventura. All'ex Atalanta e Suso il compito di ispirare Kalinic.

Coppa Italia, Milan-Inter: si rivede Joao Mario dal 1'

In casa nerazzurra, Spalletti dovrà fare a meno degli infortunati Miranda e D'Ambrosio. In difesa, chance per Nagatomo a sinistra e Ranocchia in coppia con Skriniar al centro, mentre va verso la conferma Joao Cancelo, già titolare nel ko del Mapei Stadium contro il Sassuolo. In porta spazio a Padelli, portiere di Coppa, e turno di riposo per Handanovic.

Le novità principali nello schieramento dell'Inter saranno sulla trequarti: davanti alla coppia di mediani Vecino-Gagliardini, con l'uruguaiano al rientro dopo il turno di squalifica in campionato, spazio a Joao Mario e Eder insieme a Candreva. Gli esclusi sarebbero Borja Valero e Perisic, soluzione testata nell'ultimo allenamento. In attacco certa la presenza dal 1' di Mauro Icardi, autore di 17 reti in 19 presenze stagionali. Ecco le probabili formazioni di Milan-Inter, in programma questa sera per i quarti di finale di Coppa Italia. Fischio d'inizio alle 20.45. Gara unica a eliminazione diretta: in palio la semifinale di Coppa Italia e una fetta di stagione.

Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Locatelli; Suso, Kalinic, Bonaventura. Allenatore: Gattuso.

Inter (4-2-3-1): Padelli; Cancelo, Ranocchia, Skriniar, Nagatomo; Vecino, Gagliardini; Candreva, Joao Mario, Eder; Icardi. Allenatore: Spalletti.