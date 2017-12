L'olandese era un obiettivo bianconero già nella scorsa estate e i campioni d'Italia vorrebbero rifarsi sotto: ha una clausola da 45 milioni di euro.

25 dic 2017

Una passione mai sopita, che potrebbe riaccendersi durante la prossima estate. Kevin Strootman era già stato un obiettivo del calciomercato Juventus e stando alle ultime indiscrezioni, i bianconeri starebbero già progettando un nuovo affondo sul'olandese per giugno.

Durante l'ultima campagna acquisti, i campioni d'Italia erano in cerca di un centrocampista fisico che potesse completare il reparto, e il duo composto da Marotta e Paratici ha seriamente pensato di ripetere con l'olandese la stessa operazione fatta per Pjanic solo 12 mesi prima.

Strootman però non ha mai chiesto di andar via e forte della volontà del giocatore, la società (in particolare Pallotta) non hanno ceduto. Ora però, l'ex capitano del PSV Eindhoven sembra essere nuovamente nel mirino della Vecchia Signora e nella prossima estate potrebbe essere uno dei colpi per il calciomercato Juventus.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Juventus starebbe già pensando alla campagna acquisti della prossima estate, e il 27enne sarebbe uno dei nomi in cima alla lista della dirigenza bianconera, che sarebbe anche disposta a pagare la sua clausola rescissoria fissata a 45 milioni di euro.

Questa possibilità era stata già sondata da Marotta e Paratici nella scorsa sessione, ma la clausola nel contratto di Strootman non era più attivabile ad agosto, periodo in cui la dirigenza juventina si è concentrata nella ricerca di un centrocampista.

A giugno queste porte potrebbero riaprirsi, col giocatore che è nella Capitale ormai da 5 stagioni e potrebbe decidere di cambiare aria: dopo gli acquisti di Benatia, Szczesny e Pjanic (tutti risultati decisivi nella sfida contro la loro ex squadra), anche il prossimo calciomercato Juventus potrebbe essere caratterizzato dall'arrivo di un giocatore che si è messo in mostra con la maglia della Roma.