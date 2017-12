Il giocatore serbo non è andato neanche in panchina nella partita contro la Lazio. E in tribuna c’è stata una lite con i tifosi biancocelesti...

Una bella serata per il Torino, una serataccia per la Lazio. Var protagonista, a fine primo tempo la slinding door che ha cambiato il match di Serie A: niente rigore per la Lazio e Immobile espulso. I ragazzi di Mihajlovic, nel secondo tempo, si sono imposti per 3-1 all’Olimpico. Anche senza l’aiuto di Adem Ljajic.

Il serbo, infatti, nonostante fosse dato tra i titolari, è stato escluso dalla partita. Neanche panchina per lui, spedito dal suo allenatore direttamente in tribuna a guardare i suoi compagni giocare. Mihajlovic in conferenza ha spiegato i motivi dell’esculsione. Ma nel frattempo, in tribuna, la situazione è degenerata.

Dopo il rosso a Immobile gli animi sugli spalti si sono accesi: scintille tra Ljajic e i tifosi della Lazio, parole pesanti, il serbo risponde ai sostenitori biancocelesti e per precauzione viene allontanato dalla tribuna. Serata storta anche per lui, prima costretto a guardare i suoi compagni dall’alto, poi portato via anche da lì.

Serie A, i motivi dell’esclusione di Ljajic

Dopo la vittoria del suo Torino, salito a 23 punti nella classifica di Serie A, Mihajlovic ai microfoni di Sky Sport ha motivato l'esclusione di Ljajic. Niente infortunio dell’ultimo minuto, solo motivi disciplinari:

È andato in tribuna per alcuni comportamenti sbagliati, il gruppo viene prima di tutto. Non parliamo di un bambino, ormai è adulto e mi aspetto dia l'esempio.

Una strigliata per Ljajic, e non è la prima volta che Sinisa si trova a fare i conti col genio e la sregolatezza dell'ex Fiorentina. Non si parla solo di Serie A: già in passato, quando Mihajlovic allenava la Serbia, aveva deciso di non convocare più il giocatore, reo di non aver cantato l'inno. Per il futuro, l'allenatore del Torino si augura che Ljajic abbia imparato la lezione:

Da domani ricomincerà ad allenarsi con la squadra, sperando abbia imparato la lezione. Le regole vanno rispettate, così come le sanzioni, perché il gruppo conta sempre più del singolo. Se è risolto? Dipende da lui, io mi comporto sempre di conseguenza.