Il portiere del Chievo è stato minacciato di morte sui social da alcuni tifosi giallorossi: tutta "colpa" delle sue parate.

10 ore fa

Parate che avevano le sembianze di miracoli. Stefano Sorrentino è stato il man of the match di Chievo-Roma, partita valevole per la 16esima giornata di Serie A terminata 0-0. Con una serie di interventi decisivi, il portiere dei clivensi ha mantenuto il risultato sullo 0-0 costringendo la squadra di Di Franceso al secondo pareggio esterno di fila dopo quello col Genoa (1-1).

Ovviamente la sua prestazione non ha fatto piacere ai tifosi giallorossi, alcuni però hanno superato il limite. Lo ha raccontato lo stesso Sorrentino in un'intervista al Corriere di Verona: "Ci sono dei tifosi della Roma che sui social mi hanno minacciato di morte e augurato di tutto".

Fortunatamente c'è anche un episodio lieto da raccontare: "Alla fine della partita mi sono scambiato la maglia con Florenzi, lo conosco bene. Me l'ha lanciata e mi ha detto: 'Jašin, para pure questa…'".