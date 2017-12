Sarà Napoli-Lipsia nei sedicesimi di Europa League: l'urna di Nyon regala dunque un confronto interessantissimo agli uomini di Sarri, chiamati alla riscossa.

4 condivisioni 5 stelle

10 ore fa di Massimiliano Rincione

Confronto di fuoco per Maurizio Sarri nei sedicesimi di Europa League. L'urna di Nyon ha regalato un Napoli-Lipsia che offrirà parecchi spunti interessanti a tutti gli amanti del bel gioco, i quali potranno godere di un confronto tra due delle certezze più recenti dei rispettivi campionati. La storia dei tedeschi è particolare, i "Tori Rossi" sono entrati nei palcoscenici del calcio europeo da neanche un anno e mezzo. Un percorso repentino quello del club rilevato dalla Red Bull, che nel 2009 cominciò addirittura nella quinta serie teutonica.

Tanti sacrifici da parte della proprietà hanno tuttavia portato la squadra a giocarsi una prima stagione in Bundesliga da protagonisti, con l'annata 2016-2017 che ha permesso agli uomini di Ralph Hasenhuttl di conquistare un sorprendente accesso alla fase a gironi della Champions League, defenestrata a seguito di un trend assai incerto nella massima competizione europea. Va da se dunque come Napoli-Lipsia sia già classificabile come un big match di questa edizione dell'Europa League, con gli azzurri che partono leggermente favoriti.

Risultati altalenanti per i tedeschi in questo primo scorcio di stagione, nonostante un momentaneo secondo posto in classifica nella Bundesliga a otto punti dal Bayern capolista. La rosa del Lipsia ha un'età media bassissima - 24,5 - ed un'impiantistica di gioco solida, basata su un connubio tra coralità e intuizioni dei singoli. Chiaramente molti dei giocatori attualmente in rosa vantano un passato più o meno florido con le maglie dei club appartenenti alla medesima sigla, che siano essi i Red Bull Salisburgo o i Brasil.

💬 Willi #Orban on the #UEL clash with @en_sscnapoli: "Napoli will be a big challenge for us, which we will gladly accept. We can't wait for some European knockout football!" 🔴⚪️#UELDraw #DieRotenBullen pic.twitter.com/Mnawqd4U7X — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) December 11, 2017

Europa League: le insidie teutoniche di Napoli-Lipsia

Tanti i calciatori che potrebbero mettersi in mostra in Napoli-Lipsia, sia da una parte che dall'altra. Teutonici che, dalla loro, si fregiano di un attacco giovane e imprevedibile: la fantasia di Forsberg e la velocità di Bruma, ad esempio, possono essere delle insidie fastidiosissime per una difesa fisica ma un po' macchinosa come quella formata da Albiol e Koulibaly. Comparto qualitativo veramente alto per Hasenhuttl dalla cintola in su, con un centrocampo che può vantare la fisicità di Keita - promesso sposo del Liverpool per l'anno prossimo - e il duttile estro di Kampl. Pacchetto centravanti che vede invece la presenza di Timo Werner, attaccante assai prolifico e vero simbolo della squadra, nonché suo attuale capocannoniere. Completano il reparto Augustin, prodotto del vivaio del PSG, e il giovane talento danese Poulsen.

A completare la rosa vi è poi una mini-colonia di over 25, in cui si possono annoverare nomi quali quello dell'italo-tedesco Demme, il terzino Halstenberg ed il mediano tuttofare Ilsanker. In difesa, invece, vi è un po' di Serie A grazie alla presenza di Marvin Compper, ex meteora alla Fiorentina. Menzione speciale infine per due dei pilastri di questa squadra quali il portiere Peter Gulacsi e il difensore e capitano Willi Orban. Ambedue infatti rappresentano parte di quel Lipsia capace di conquistare la storica promozione in Bundesliga dalla serie cadetta, ed entrambi sono stati capaci di confermarsi come protagonisti nell'ascesa di questa compagine. Napoli che dunque dovrà prestare molta attenzione al doppio confronto in Europa League, cercando di recuperare le proprie certezze e imponendo quell'intensità e quel gioco che gli ha permesso di raccogliere consensi in giro per tutto il continente.