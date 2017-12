L'egiziano è arrivato ad una sola marcatura dalle 20 reti, traguardo che permetterà ai giallorossi di incassare altri 1,5 milioni di euro dalla sua cessione.

di Daniele Minuti

Dopo una sessione di calciomercato caratterizzata da alcune cessioni pesanti come quella estiva della Roma, la partenza che al momento sembra influire maggiormente sul rendimento dei giallorossi è quella di Mohamed Salah.

In questi primi mesi di stagione, Alisson si sta dimostrando affidabile tanto quanto Szczesny (che ad onor del vero non era di proprietà della Roma), mentre Rudiger, che era utilizzato principalmente da terzino l'anno scorso, è stato adeguatamente rimpiazzato.

L'addio di Salah invece ha lasciato qualche falla nel reparto offensivo della Roma. E vedendo il momento di forma dell'egiziano, nella Capitale aumentano i rimpianti. Ma la società giallorossa può sorridere dal punto di vista economico, perché la prolificità del giocatore del Liverpool farà bene alle sue casse.

Salah è già a quota 19 reti stagionali

Salah è stato il grande colpo di calciomercato del Liverpool, che in estate lo ha acquistato per 42 milioni di euro e questo grande investimento è stato immediatamente ripagato dalle splendide prestazioni dell'ex romanista.

L'egiziano è l'attuale capocannoniere della Premier League con 13 gol in 16 presenze, davanti a bomber come Harry Kane e Sergio Aguero. In totale, il classe '92 è a quota 19 reti in stagione in tutte le competizioni e questo bottino farà felice anche la sua ex squadra.

Nell'operazione di calciomercato che ha portato Salah in Inghilterra infatti, oltre ai 42 milioni per il suo cartellino, il Liverpool ha accettato di pagarne altri 8 legati a vari bonus di rendimento. E sarà proprio dopo il ventesimo gol stagionale che scatterà il primo di questi bonus, fissato a 1,5 milioni di euro.

Da inizio stagione la Roma ha mostrato molte difficoltà in più rispetto all'anno scorso nel trovare la rete e specialmente Dzeko sta soffrendo la partenza di Salah. Che almeno, col suo prossimo gol potrà far sorridere non solo i tifosi del Liverpool ma anche la sua ex società, a cui è rimasto molto legato e che oggi ha ringraziato dopo aver ricevuto il premio di miglior calciatore africano dell'anno dalla BBC.