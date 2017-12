Il primo colpo in casa nerazzurra sarà difendere i pezzi pregiati della rosa. Il difensore piace al Manchester City, il centrocampista allo United. E per Maurito si parla di rinnovo.

5 condivisioni 1 stella

3 ore fa di Francesco Bizzarri

L’Inter va, funziona. La gestione Luciano Spalletti ha riportato i nerazzurri al vertice della Serie A. Ma oltre alle prestazioni in campo, con una formazione ancora imbattuta dopo 16 giornate di campionato, c’è una programma stilato in estate che sta dando i suoi frutti. Il calciomercato, per esempio, ha regalato a luglio un talento come Milan Skriniar.

L’acquisto dello slovacco ex Sampdoria è bastato per rendere imperforabile la difesa. Dieci reti subite, come Napoli e Roma, le altre migliori retroguardie del campionato. E poi, sempre a luglio, Ausilio è riuscito a trattenere Ivan Perisic. L’esterno è l’altro uomo in più.

Personaggi chiave finiti? Nemmeno a dirlo. Mauro Icardi, il pezzo pregiato della rosa dell’Inter, il capitano, il futuro. Tre giocatori che il club ora vuole blindare, evitando così inutili chiacchiere di calciomercato.

Calciomercato Inter, Skriniar fa gola a tanti top club

Calciomercato Inter, prima vanno trattenuti i big

Iniziamo da quello più giovane. Milan Skriniar è arrivato all’Inter in estate per una cifra complessiva che si aggira intorno ai 23 milioni di euro. Si è subito inserito, Spalletti non ha mai avuto dubbi sul suo impiego. Ma occhio alle sirene di calciomercato: Pep Guardiola e il Manchester City hanno messo gli occhi su di lui. In Inghilterra sono sicuri: i Citizens sono pronti ad offrire 50 milioni di euro. I nerazzurri diranno no, non vogliono privarsi di un gioiello che crescerà ancora. Presto si parlerà di rinnovo, magari con una clausola super.

A Manchester, ma questa volta sponda United, c’è un certo Mourinho che invece non ha mollato Ivan Perisic. I Red Devils avevano provato a portare l’esterno in Premier League già nel passato calciomercato, probabilmente verrà fatto un altro tentativo a gennaio. Cosa è cambiato dopo sei mesi? Che il croato da scontento è diventato pedina fondamentale dell’Inter prima in classifica. Sedici presenze, 7 reti, 6 assist. Per ora non si vende, nemmeno per i 50-60 milioni che girano sui tabloid inglesi.

Capitano mio capitano

Merita un capitolo a parte Mauro Icardi. Ovvio, è un attaccante, segna tanto e fa gola ai top club europei. È il capocannoniere della Serie A con 16 reti, ha trascinato l’Inter lassù in classifica a suon di gol. In Spagna la voce che il Real Madrid è interessato all’argentino si fa sempre più forte. Addirittura giorni fa si parlava di cifre e visite mediche: 79 milioni e appuntamento per il 26 dicembre in una clinica di Madrid. Tutto prontamente smentito dal vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti:

Mauro e la famiglia sono felicissimi a Milano, penso ci tenga tantissimo a tenersi stretta questa fascia di capitano e fare un bel percorso insieme a noi.

Il direttore sportivo Ausilio sta impostando il lavoro per il rinnovo. Se ne parlerà a metà gennaio. Pronti circa 7 milioni di euro a stagione fino al 2023.