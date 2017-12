Robert Fernandez, dirigente dei catalani, era presente allo stadio Olimpico per vedere Lazio-Torino: l'olandese e lo spagnolo tra i nomi seguiti.

10 ore fa di Daniele Minuti

Il posticipo di ieri sera fra Lazio e Torino si è lasciato dietro una scia di polemiche per via delle decisioni dell'arbitro Giacomelli durante la partita, ma dall'incontro dell'Olimpico sono arrivate anche notizie importanti in chiave calciomercato.

I media spagnoli infatti hanno rivelato che allo stadio era presente Robert Fernandez, direttore sportivo del Barcellona. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, il dirigente dei catalani ha voluto vedere la partita dal vivo per visionare alcuni giocatori.

Nella lista dei nomi che potrebbero interessare al Barca sul calciomercato, il giornale iberico elenca quelli di Belotti e di Milinkovic-Savic. Ma gli obiettivi più concreti dei blaugrana sembrano essere Stefan de Vrij e Luis Alberto.

De Vrij è nel mirino del Barcellona

Il centrale olandese non ha ancora definito la sua situazione contrattuale con la Lazio: da tempo si parla di un suo possibile prolungamento (con l'inserimento eventuale di una clausola rescissoria), ma l'intesa fra le parti fatica ad arrivare.

Al momento la scadenza del suo contratto è fissata per giugno 2018 e da gennaio il giocatore potrebbe accordarsi liberamente con qualsiasi squadra per trasferirsi a parametro zero nella prossima sessione estiva di calciomercato. Per questo motivo il club biancoceleste starebbe spingendo per trovare un accordo al più presto.

Ma ora la Lazio dovrà fare i conti con l'interesse del Barcellona: Fernandez, che ieri era all'Olimpico col suo collaboratore personale Urbano Ortega, vede de Vrij come uno dei profili ideali per sostituire Javier Mascherano, in procinto di lasciare la squadra catalana. L'olandese potrebbe essere tentato dalla corte dei blaugrana e indipendentemente da un suo rinnovo, la società biancoceleste farà molta fatica a trattenere a Roma il suo difensore centrale.

Discorso completamente diverso per Luis Alberto, che ha un contratto in scadenza nel 2021. Lo spagnolo è letteralmente sbocciato in questa stagione, diventando imprescindibile per Inzaghi e conquistando addirittura la maglia della Nazionale. Anche ieri, nella sciagurata partita col Torino, ha incantato tutti con un gol da urlo. Luis Alberto tra l'altro è già stato al Barcellona avendo giocato con la squadra B nella stagione 2012/13. Ora i blaugrana sono tornati a seguirlo e a giugno potrebbero avanzare un'offerta.