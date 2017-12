In questa prima metà di stagione il Milan ha dimostrato di avere diversi problemi in attacco: Kalinic non ingrana ancora. Si pensa di nuovo ad Aubameyang e Belotti.

Non nuove ma buone. Il Milan ha alcune idee per il calciomercato. Non sono recentissime, perché, specie per l'attacco, sono le stesse che aveva già in estate, ma sono legati a nomi forti, che farebbero nuovamente sognare la piazza. Giocatori inseguiti a lungo, ma che poi non sono venuti, e che ora, per un motivo o per un altro, tengono il broncio.

C'è per esempio Belotti. Durante la finestra estiva del calciomercato il presidente granata Urbano Cairo è stato chiaro: per prenderlo servivano 100 milioni. Il Milan ha provato a trattare, ma non c'è stato nulla da fare. Ora però, come riportato da Tuttosport, c'è un problema legato al suo contratto.

L'accordo fra il giocatore e il club scade nel 2021. C'è quindi tempo. Ci sarebbero però dei gravi ritardi nell'adeguamento pattuito in estate. Belotti si aspettava un aumento d'ingaggio, per arrivare a guadagnare (bonus compresi) circa 3 milioni. Per ora però la situazione è ferma e il giocatore non è felice.

Calciomercato Milan, gli affari in attacco

Il Milan cercherà quindi un nuovo affondo, per provare a strappare Belotti al Torino. In casa rossonera, d'altronde, c'è il problema legato a Kalinic. L'attaccante croato non segna. È arrivato alla fine del calciomercato, occupando il posto che era inizialmente previsto per André Silva. Eppure non segna. Non con continuità. Per questo la speranza del club rossonero è quella che arrivi un'offerta dal Tianjin Quanjian (che lo voleva già un anno fa) per poterlo vendere. Con 30 milioni Kalinic potrebbe partire. E il Milan avrebbe soldi freschi da investire.

I rossoneri infatti puntano con forza ad Aubameyang, che ha rotto definitivamente con il Borussia Dortmund. L'attaccante africano non ha un buon rapporto con i compagni (che si lamentano dei suoi ritardi agli allenamenti e che lo hanno accusato di essere il responsabile della rimonta dello Schalke da 0-4 a 4-4), non ce l'ha con l'allenatore (che lo ha sospeso) e nemmeno con i dirigenti.

Per questo potrebbe lasciare i gialloneri già nel calciomercato invernale. E il Milan ci spera. Perché i rossoneri hanno diverse idee da concretizzare. Non nuove, ma comunque buone...