Alla vigilia di Feyenoord-Napoli, il tecnico dei partenopei risponde al collega nerazzurro e parla di Guardiola: "Ogni tanto ci sentiamo...".

05 dic 2017

"L'Inter fa un altro sport". Così aveva parlato Maurizio Sarri nei giorni scorsi riferendosi alla possibilità dei nerazzurri di giocare una volta a settimana non avendo le coppe. La risposta di Spalletti non si era fatta attendere: "Se non vuole giocare le coppe, Sarri arrivi settimo".

Finita qui? Neanche per sogno. Nella giornata odierna è arrivata la controreplica del tecnico del Napoli, presentatosi ai microfoni di Mediaset Premium alla vigilia del match col Feyenoord valido per l'ultima giornata della fase a gironi di Champions League.

Spalletti mi ha consigliato di arrivare settimo? Spero che l'Inter arrivi ottava, così quando ci incontreremo faremo gli scontri diretti (ride, ndr).

Una battuta anche su Guardiola e sull'sms che il catalano gli ha inviato promettendogli massimo impegno contro lo Shakhtar:

Ogni tanto discutiamo di calcio in generale, sarebbe offensivo parlare della partita di domani.