Le parole del tecnico del Napoli dopo il successo in casa dell'Udinese.

un'ora fa

Il suo Napoli ha vinto ancora, per la dodicesima volta, e si è ripreso la vetta occupata per una notte dall'Inter di Spalletti. Maurizio Sarri applaude i suoi dopo l'1-0 sull'Udinese ma non si rilassa, non può permetterselo. La Serie A è ancora lunga, lunghissima. E le inseguitrici sono lì, non hanno intenzione di mollare. Mertens&co. comandano con 38 punti, seguono l'Inter a 36 e la Juventus - prossima avversaria dei partenopei - a 34.

Nel post-partita di Udine il tecnico del Napoli si è soffermato proprio sulle concorrenti, su una in particolare: l'Inter. Sarri ha elogiato a lungo i nerazzurri che sabato sera si sono imposti 3-1 a Cagliari: