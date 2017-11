Con un post su Facebook, l'ex numero 10 dei giallorossi difende il capitano della Roma: "Ora al lavoro, tutti insieme, per ripartire subito."

un'ora fa

E in soccorso di De Rossi arriva Francesco Tottti, che con Daniele ha giocato per 16 stagioni alla Roma. Un rapporto speciale, dentro e fuori il rettangolo di gioco. Per questo la leggenda giallorossa ha voluto mettere subito a tacere le polemiche dopo l'espulsione rimediata dal capitano della Roma contro il Genoa, per una manata a Lapadula in area di rigore.

Un raptus che è costato caro: espulsione e rigore, poi trasformato in gol proprio dall'attaccante rossoblù. Già ieri erano arrivate le scuse pubbliche del giocatore. Ora, l'obiettivo comune in casa Roma è uno solo: lasciarsi alle spalle gli strascichi della partita di Marassi, e riprendere insieme il cammino in Serie A.