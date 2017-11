Dopo le tante richieste dei tifosi di spostare la messa in onda della serie, la pay tv renderà disponibili le puntate sul servizio On Demand da venerdì mattina.

1 condivisione 0 stelle

9 ore fa di Daniele Minuti

Per molti appassionati di calcio in Italia, è ormai diventata un'abitudine quella di organizzare gli impegni a seconda del calendario della propria squadra. Ma cosa fare quando il calcio si intreccia con un'altra delle tue grandi passioni?

È il problema dei tifosi che in questi giorni hanno letteralmente bombardato di messaggi Sky per chiedere un cambio di palinsesto in questa settimana. Il motivo? L'anticipo della 15esima giornata di Serie A Napoli-Juventus si giocherà in contemporanea con la messa in onda di Gomorra.

Ebbene, le richieste pervenute sono state così pressanti che Sky ha deciso di accontentare i sostenitori delle due squadre che amano anche la serie tv trasmessa su Sky Atlantic: le puntate saranno disponibili nella mattinata di venerdì 1 dicembre, giorno in cui è in programma Napoli-Juventus.

...ecco allora la soluzione appena arrivata da Sky Italia ovvero gli episodi 5/6 verranno caricati già dal venerdì mattina su On Demand così chi vuole potrà vedere entrambe le cose lasciando comunque invariato quello che è il normale palinsesto . #Gomorra3 #napolijuve pic.twitter.com/jaSsLffdkb — Salvatore Esposito (@SalvioEspo) November 26, 2017

Serie A, Napoli-Juventus in contemporanea con Gomorra? Sky diffonderà le puntate in mattinata

A darne l'annuncio è proprio Salvatore Esposito, che interpreta Gennaro Savastano, uno dei protagonisti della serie. Con un messaggio sul suo profilo Twitter, l'attore ha rivelato che Sky Italia metterà a disposizione degli abbonati le puntate di Gomorra sul servizio On Demand, qualche ora prima della messa in onda programmata nel palinsesto.

In questo modo, i tifosi potranno godersi il quinto e il sesto episodio della serie tv senza dover rinunciare a guardare Napoli-Juventus, che si giocherà venerdì alle 20:45. Al San Paolo si sfideranno due delle favorite per la vittoria della Serie A ed è probabile che i sostenitori di entrambe le squadre non vogliano perdersi questo incontro per nulla al mondo.

Ma tutte le richieste arrivate a Sky per spostare la messa in onda di Gomorra sono la prova dello straordinario successo della serie ispirata al romanzo di Roberto Saviano, che quest'anno è arrivata alla sua terza stagione e sta appassionando così tanto il suo pubblico da mettersi in competizione persino con lo spettacolo più amato dagli italiani: la Serie A.