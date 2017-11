Serie A, Montella: "Allenare il Milan è stato un onore"

L'ormai ex tecnico dei rossoneri si affida a Twitter per congedarsi: "Ringrazio i tifosi per il loro sostegno. Auguro a Rino di riportare il club dove merita".

8 ore fa

