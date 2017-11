Il Pipita si è procurato una frattura alla mano e dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico: salterà il big match di venerdì contro il Napoli.

0 condivisioni 0 stelle

17 minuti fa

Inizia nel modo peggiore per la Juventus la settimana di avvicinamente al big match col Napoli. Gonzalo Higuain si è infatto procurato una piccola frattura alla mano sinistra e dovrà operarsi: non sarà quindi disponibile per la sfida del San Paolo valida per la 15esima giornata di Serie A.

Qual è il giocatore della Juventus più forte di tutti i tempi? Vota

A dare la notizia è Sky Sport che sottolinea come il Pipita abbia già saltato l'ultima partita col Crotone - vinta 3-0 dai bianconeri - proprio a causa della botta subita al metacarpo nel corso di un allenamento della settimana passata. Sembrava si trattasse di una forte contusione, e invece Higuain tra oggi e domani finirà sotto i ferri per ridurre la frattura.

Napoli-Juventus perde quindi un grande protagonista, se non "il" protagonista dato il suo trascorso in maglia azzurra. Un giocatore che in 4 partite disputate contro la sua ex ha segnato 4 gol tra campionato e Coppa Italia. Allegri spera almeno di recuperarlo per l'ultima sfuda della fase a gironi di Champions League in casa dell'Olympiakos in programma il 5 dicembre.