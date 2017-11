La parlamentare ha ritirato la proposta di legge che aveva messo in dubbio la partecipazione de Los Incas a Russia 2018: addio ipotesi di ripescaggio.

57 minuti fa di Luca Guerra

Non ci saranno clamorosi sviluppi nella strada che conduce ai Mondiali di Russia 2018. La notizia arriva a pochi giorni dal sorteggio dei gironi della kermesse, in calendario venerdì 1 dicembre al Cremlino di Mosca. Il Perù non rischia infatti più la preclusione dall'elenco dei partecipanti, ventilata negli scorsi giorni a causa di una proposta di legge che avrebbe previsto il passaggio della Federcalcio di Lima sotto il controllo statale, un vincolo vietato dal regolamento FIFA.

A mettere la parole fine sulle ipotesi di esclusione e conseguenti clamorosi ripescaggi (tra i quali quello dell'Italia) è stata la parlamentare peruviana Paloma Naceda, che ha annunciato a mezzo stampa e sui social l’intenzione di ritirare il progetto di legge che sarebbe risultato contrastante con il traguardo raggiunto da Los Incas del ct Ricardo Garega a 36 anni dall'ultima partecipazione, risalente a Spagna 1982. Una scelta nata anche in seguito all'opposizione all'idea della Naceda del partito che rappresenta, “Fuerza Popular”.

Con grande sforzo abbiamo conquistato il diritto a partecipare al Mondiale. Per la tranquillità di tutti abbiamo deciso di ritirare il progetto.

Parole eloquenti, accompagnate dall'hashtag #Perualmundial. Ai Mondiali 2018, quindi, il Perù ci sarà. Addio agli scenari tracciati nelle ore successive alla diffusione della notizia riguardante la possibile esclusione di Christian Cueva e compagni di nazionale dalla competizione in calendario in Russia nella prossima estate, che aveva anche stimolato le attenzioni dei bookmakers.

2/2Con esfuerzo y corazón se logró la meta de llegar al mundial.Todos los peruanos gritamos a un solo pulmón! Para tranquilidad de todos y para evitar q se use de excusa para alargar psicosocial, se retirará el proyecto multipartidario! #Perualmundial #pasionesnoentiendenrazones https://t.co/k9E2i064Qk — Paloma Noceda (@PalomaNoceda) November 25, 2017

La mancata fusione tra la Federazione calcistica Peruviana (FPF) e l'Istituto Peruviano dello Sport è stata quindi accolta con il sorriso da tutti i tifosi del calcio andino e ha cancellato le vane speranze di ripescaggio di alcune blasonate Nazionali, tra cui Italia e Cile. Una possibilità alla quale nessuna delle federazioni citate avevano però mai creduto fino in fondo.

Ai Mondiali di Russia, la Nazionale allenata da Ricardo Gareca ci è arrivata vincendo il doppio spareggio contro la Nuova Zelanda: vittoria per 2-0 a Lima nella sfida di ritorno dopo lo 0-0 dell'andata a Auckland e pass in tasca. Una "coda" resa necessaria dalla chiusura in quinta posizione del girone di qualificazione sudamericano con 26 punti in 18 partite, a -1 dalla Colombia.

Ora il Perù può cominciare a sognare sul serio: la passione di un intero popolo ha avuto la meglio sulle idee politiche. 36 anni dopo l'ultima volta, La Blanquirroja sarà ai Mondiali.