L'attaccante del Villarreal scrive su Twitter dopo l'esonero di Montella.

un'ora fa

Che il rapporto tra Carlos Bacca e Vincenzo Montella non fosse idilliaco era cosa nota, ma l'attaccante del Villarreal lo ha ricordato a tutti poco dopo l'esonero del tecnico rossonero. "Dio non dimentica", questo il cinguettio pieno di rancore del colombiano. Un messaggio senza un chiaro destinatario ma facilmente interpretabile visto il momento in cui è stato pubblicato.

In estata Montella ha scaricato Bacca spingendo per la sua cessione. Alla fine l'ex Siviglia è approdato al Villarreal in prestito oneroso (al Milan sono andati subito 2.5 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 15.5 milioni. Un trasferimento che a quanto pare non ha placato l'ira di Bacca, a cui sono stati preferiti André Silva e Nikola Kalinic.

Dios tarde pero nunca olvida 👏👏👏 — carlos bacca (@carlos7bacca) November 27, 2017