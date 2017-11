Messi: "City e PSG rivali in Champions. Milan e Inter, tornate grandi!"

Ligue1, il PSG passa anche a Monaco: 2-1 e + 9 in classifica

Il Paris Saint-Germain conquista la 12esima vittoria in campionato e sale a quota 38 punti in classifica, il Monaco incassa la terza sconfitta e resta fermo a 29.

Nella 14esima giornata di Ligue 1 il Paris Saint-Germain s'impone 2-1 in casa del Monaco e allunga in vetta alla classifica: sono 9 i punti di vantaggio sui monegaschi e sul Lione. Al Parco dei Principi decidono le reti di Cavani al 19' e il rigore di Neymar al 52'. Inutile il gol di Moutinho all'81'.

Cavani e Neymar decidono il big match della 14esima giornata, inutile la rete di Moutinho. La squadra di Emery si porta a +9 in classifica sui monegaschi.

Con il tuo consenso, questo sito internet utilizza cookies di terze parti per migliorare la tua esperienza. Puoi conoscere di più sul nostro utilizzo dei cookies e su come modificare le impostazioni nella nostra Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all'utilizzo dei cookies.

OK