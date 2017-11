I parigini allungano battendo nel posticipo il Monaco, agganciato al secondo posto dal Lione. Cade il Nantes di Ranieri, bene l'Olympique Marsiglia.

10 ore fa di Daniele Minuti

Dopo solamente 14 giornate, il Paris Saint-Germain sembra aver già dato la spallata decisiva per la conquista della Ligue 1: i parigini hanno infatti battuto i campioni in carica del Monaco nel posticipo e hanno aumentato a 9 punti il loro vantaggio sulle seconde in classifica.

Dopo la sconfitta nello scontro diretto, la squadra del principato è stata agganciata dal Lione che nel pomeriggio ha letteralmente travolto il Nizza di Mario Balotelli per 5-0, condannandolo alla terzultima posizione.

Nelle altre partite, beffa terribile per il Nantes di Claudio Ranieri che in 10 perde sul campo del Rennes con un gol all'ultimo minuto, mentre continua il buon momento dell'Olympique Marsiglia, vittorioso in casa contro il Guingamp.

Ligue 1, il Paris Saint-Germain batte il Monaco e vola a + 9

La giornata di Ligue 1 si è aperta venerdì con il pareggio 2-2 fra Saint-Etienne e Strasburgo. Sabato il Rennes ha fermato il Nantes di Ranieri sconfiggendolo per 2-1, mentre Digion, Troyes e Montpellier hanno vinto le partite casalinghe contro Tolosa, Angers e Lilla. Sprofonda il Metz sempre più ultimo in classifica e battuto dall'Amiens, sale invece il Caen grazie all'1-0 contro il Bordeaux.

La prima delle tre partite giocate domenica è stata Nizza-Lione, terminata con un clamoroso 5-0 a favore degli ospiti, in vantaggio di 4 reti già nel primo tempo. Prosegue il momento positivo del Marsiglia di Rudi Garcia, che vince col Guingamp e sale al quarto posto.

Ma tutti gli occhi erano puntati sul posticipo dello Stadio Luis II di Monaco, dove il Paris Saint-Germain ha battuto la squadra di Jardim per 2-1. I parigini sono andati in vantaggio per 2-0 grazie ai gol di Cavani e Neymar (su rigore). Il gol a 10 minuti dalla fine di Moutinho non è bastato a impedire il successo ai ragazzi di Emery, che allungano in classifica e mettono una seria ipoteca sulla vittoria del campionato.

La classifica dopo 14 turni

Dopo 14 giornate, il Paris Saint-Germain guida ancora la classifica del campionato francese. A 9 punti dalla capolista c'è la coppia composta da Monaco e Lione, con l'Olympique Marsiglia che insegue a una sola lunghezza di distanza.

Il programma della 15esima giornata

Ecco tutte le partite del prossimo turno di Ligue 1: il PSG ospita il Troyes, impegno difficile per il Monaco in casa del Nantes, il Marsiglia va a giocare sul campo del Metz ultimo in classifica.