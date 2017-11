Messi incredulo, Valverde "pompiere", stampa catalana su tutte le furie: l'errore clamoroso nel match del Mestalla ha sollevato un polverone incredibile.

59 minuti fa

Polemiche e guai, dei campionati tuoi. La rima non sarà perfetta come nel detto originale, ma è il concetto quello che conta. E ci racconta che, mentre in Italia fioccano regolarmente dubbi e contestazioni sui metodi di applicazione del VAR (l'ultimo caso in Lazio-Fiorentina), in Spagna si lamentano della situazione opposta: la mancanza della tecnologia nella Liga, della goal-line technology ancor prima della video-assistenza. Il gol annullato a Leo Messi alla mezz'ora di Valencia v Barcellona è stato un errore talmente colossale da scatenare un putiferio.

È bastato un solo frame - se non già l'occhio nudo - per accorgersi come il pallone calciato dalla Pulce avesse superato la linea di porta di almeno mezzo metro. Eppure l'arbitro Ignacio Iglesias Villanueva - supportato dall'assistente José Enrique Ramos - quella rete non l'ha mai convalidata.

A sbloccare la sfida del Mestalla, nella ripresa, saranno poi i padroni di casa, prima del pareggio nel finale di Jordi Alba. Un punto a testa che non cambia nulla in testa alla classifica, ma che permette a Real e Atletico Madrid di portarsi a -8 dai blaugrana: ecco perché la stampa della capitale spagnola parla oggi di Liga (timidamente) riaperta. In Catalogna no, gridano allo scandalo e si stracciano le vesti per una svista arbitrale che ha condizionato lo scontro diretto tra le prime due della classe.

Liga, le reazioni dopo il gol annullato a Messi in Valencia v Barcellona

Ancora prima delle reazioni dei media o del fioccare dei meme sui social, sono stati gli stessi protagonisti del match. Prima di chiunque altro, è stato lo stesso Messi a non credere ai propri occhi: l'argentino stava già correndo ad abbracciare Luis Suarez, quando l'urlo di gioia gli si è strozzato in gola. Alle proteste istantanee nei confronti del direttore di gara e del suo assistente, ha poi fatto seguito il tentativo di dialogo a fine primo tempo. Come riporta As, José Ramon de la Fuente (allenatore dei portieri del Barcellona) gli aveva appena confermato come le immagini rendessero evidente il gol.

Nel post partita, sono quindi arrivate le parole del "salvatore" blaugrana Jordi Alba:

È stato un errore madornale, l'ho visto persino io da centrocampo. Già l'anno passato ci è sfuggito il titolo per i punti persi in casa del Betis (a Siviglia finì 1-1 e fu annullato un gol simile ad Aleix Vidal, ndr). Quando il pallone entra di tre metri, dovrebbe essere chiaro a tutti. Si dovrebbe applicare il VAR, sarebbe positivo per tutti.

L'equilibrio di Valverde, la filosofia del Valencia

A colpire per la pacatezza e la volontà di gettare acqua sul fuoco, è stato invece Ernesto Valverde. Il tecnico blaugrana ha lanciato un appello esplicito all'introduzione del Var, previsto in Liga per la prossima stagione:

Il gol di Leo era chiarissimo. Non dico che ci sia bisogno di riarbitrare le partite, ma ci troviamo ancora in situazioni in cui il pallone oltrepassa la linea e non viene visto. D'altronde, contro il Malaga (lo scorso 21 ottobre, ndr) siamo stati noi a beneficiare di un errore. Tutti noi possiamo sbagliare e dobbiamo introdurre la tecnologia. Se né l'arbitro né l'assistente hanno visto, non possono farci niente.

Un punto di vista molto simile è quello che unito in coro invece i protagonisti del Valencia. A cominciare da Rodrigo Moreno Machado, l'autore dell'1-0 della formazione di Marcelino:

Non ho rivisto l'azione, se dicono che fosse gol... Gli arbitri possono sbagliarsi, a volte capita a favore nostro ma fa parte del gioco.

Stesso messaggio, con parole diverse, quello espresso dal capitano Dani Parejo:

Era gol, ma gli arbitri sono persone. Una volta ti penalizzano, l'altra ti favoriscono. Stavolta ne abbiamo tratto beneficio noi, ma al termine della partita mancava ancora molto.

Scatenate i meme

