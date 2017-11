Liga, è Otto Valencia: 2-0 in casa dell'Espanyol! E ora il Barcellona

Si completa così questo turno di Liga. Appuntamento a venerdì con la 14^ giornata: alle 21 c'è Malaga-Levante, mentre il sabato scendono in campo Barcellona, Atletico Madrid, Real Madrid e Siviglia. Il Valencia secondo in classifica è atteso dal Getafe domenica 3 dicembre alle 16.15. Il posticipo del lunedì è Girona-Alaves. Ecco il quadro completo:

Nella 13esima giornata di Liga l' Espanyol batte il Getafe e lo raggiunge a quota 16 punti in classifica: decide al 55' un gol di Moreno , abile a sfiorare quel tanto che basta la palla su un calcio di punizione di Piatti, insaccando alle spalle di Guaita.

Il gol arriva nel secondo tempo: tre punti fondamentali per allontanare ulteriormente le zone caldissime della classifica

