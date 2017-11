I baschi cambiano ancora tecnico: rescisso il contratto di Gianni De Biasi.

un'ora fa

Desolatamente ultimo in Liga con appena 6 punti dopo 13 giornate, l'Alaves cambia allenatore per la terza volta in stagione: è stato infatti esonerato Gianni de Biasi. Il club ha preso questa decisione dopo le ultime due sconfitte rimediate contro il Getafe (4-1) e l'Eibar (1-2).

De Biasi fa quindi la stessa di Luis Zubeldia, esonerato lo scorso 17 settembre dopo appena 4 giornate. Il tecnico italiano in 8 partite di campionato ha collezionato 6 sconfitte e due vittorie.

Per il momento sulla panchina dei baschi si siede Javier Cabell, incaricato già di dirigere la squadra prima dell'arrivo di De Biasi.