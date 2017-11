Eredivisie, Vitesse: autogol di Dabo come Materazzi e Kondogbia

Il PSV continua la sua marcia inarrestabile e resta in vetta a quota 36 punti a +8 sull'accoppiata Ajax-AZ Alkmaar. L'Excelsior è invece 10° a 17 punti.

Nella 13esima giornata di Eredivisie il PSV vince 2-1 in casa dell' Excelsior e ottiene il nono successo di fila. Al 13' Mattheij devia goffamente il pallone nella propria porta e regala il vantaggio alla squadra di Cocu, al 41' arriva il raddoppio di Lozano. La ripresa si apre con la rete di Koolwijk che sembra riaccendere la sfida. Un'illusione, la rimonta dell'Excelsior resterà a metà.

