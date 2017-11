Dopo le critiche all'opera esposta all'aeroporto di Madeira, il club ha inaugurato nel proprio museo l'esposizione di un nuovo busto molto somigliante a CR7.

Fra ilarità e sorrisini di imbarazzo e compatimento, la scultura che Emanuel Santos aveva dedicato a Cristiano Ronaldo nel marzo scorso aveva immediatamente fatto parlare di sé. Inaugurata otto mesi fa nella hall dell'aeroporto di Madeira - intitolato proprio a CR7, originario dell'isola - sembrava poi aver guadagnato presto un meritato oblio.

Nel frattempo, però, sotto traccia si stava muovendo il Real Madrid che evidentemente non poteva tollerare che la sua stella di prima grandezza fosse stata liberamente dileggiata in tutto il mondo, seppure in effigie.

Il club, infatti, ha deciso di esporre nel proprio museo, ospitato all'interno dello stadio Santiago Bernabeu, la nuova opera dello scultore sivigliano Jose Antonio Navarro Arteaga, un busto di Cristiano talmente somigliante all'attuale Pallone d'Oro da sembrare un calco dell'originale.

Cristiano Ronaldo, giustizia è fatta: nuovo busto al museo del Real Madrid

Navarro Arteaga, che ha 52 anni, ha rivelato che la spinta alla realizzazione del busto di Cristiano Ronaldo gli è venuta dal figlio che, grande tifoso del portoghese, gli ha chiesto di rendere giustizia al suo idolo dopo aver visto l'opera esposta a Madeira:

Mi sono ispirato a diverse foto di Cristiano. Quello che volevo riflettere era la sua forza interiore, quella che sprigiona quando si prepara a battere un calcio di punizione o un calcio d'angolo.

Cristiano Ronaldo: a sinistra il busto di Santos, a destra quello somigliante di Navarro Arteaga

Cristiano Ronaldo, impegnato con la squadra - e forse, chissà, anche scottato dallo scomodo precedente - non ha potuto assistere alla presentazione ufficiale del busto al museo del Bernabeu, ma l'inaugurazione ha avuto il crisma ufficiale grazie alla presenza di un'altra leggenda del Real Madrid, come Emilio Butragueno, ora dirigente del club.

Butragueno alla presentazione del nuovo busto di Cristiano Ronaldo all'interno del museo del Real Madrid

Finalmente positivi i commenti sui social: messa da parte l'ironia, qualche tifoso si è addirittura spinto a commentare che quello raffigurato nel busto di Navarro Arteaga è persino più bello del vero Cristiano Ronaldo. Giustizia è fatta, dunque: dopo la discutibile scultura di Santos e la vandalizzazione subita dalla sua statua in Plaza del Mar a Funchal, il sortilegio che sembrava gravare sulle statue di CR7 è stato cancellato.