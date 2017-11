Bundesliga, primo ko per il Bayern di Heynckes: il Gladbach vince 2-1

Per l'Amburgo è una vittoria importantissima che vale la momentanea salvezza. La squadra di Gisdol sale infatti a 13 punti a +2 dal terzultimo posto occupato dal Friburgo, l'Hoffenheim resta invece a 20 e viene raggiunto al 6° posto dal Bayer Leverkusen.

