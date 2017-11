Massimiliano Allegri sta prendendo in considerazione l'idea di lasciare a riposo il Pipita: davanti dovrebbe giocare il croato, supportato da Douglas Costa e Dybala.

55 minuti fa di Daniele Rocca

Dosare le energie per la fine dell'anno. In casa Juventus si fanno i conti con il calendario alla mano: dopo la sfida contro il Crotone, si apre un ciclo di ferro tra campionato e Champions League. Due trasferte molto insidiose, Napoli e Olympiacos, poi l'Inter all'Allianz Stadium. Tutto in quattordici giorni.

Due settimane che diranno molto sulle ambizioni stagionali della squadra di Allegri, reduce dal pari senza gol con il Barcellona. Ma la priorità della Juventus è tornare alla vittoria in Serie A: il ko di sette giorni fa contro la Sampdoria ancora brucia e i bianconeri vogliono invertire la rotta prima possibile.

L'allenatore della Juventus, in vista della gara casalinga col Crotone, pensa di risparmiare alcuni uomini e di cambiare modulo. Molto probabile l'impiego del doppio trequartista alle spalle dell'unica punta: Higuain, finora impiegato in tutte le partite di campionato, dovrebbe partire dalla panchina. Al posto del centravanti argentino spazio a Mario Mandzukic.

Juventus, Higuain verso la panchina

Un ritorno alle origini per Mandzukic, stanco di dover fare avanti e indietro sulla fascia sinistra. Anche per questo Allegri ha deciso di cambiare fisionomia alla sua Juventus: anche qui c'è un ritorno al passato. Potrebbe essere 4-3-3, o 4-3-2-1 se preferite. Ma non è da escludere un ritorno alla difesa a tre, con l'impiego di Howedes al fianco di Barzagli e Benatia. Chi invece rimarrà a riposo è Gonzalo Higuain.

In campionato Gonzalo Higuain ha giocato 13 partite segnando 8 gol.

Nonostante sia andato a segno nelle ultime quattro gare di campionato (SPAL, Milan, Benevento e Sampdoria), l'attaccante argentino dovrebbe tirare il fiato contro il Crotone. Il suo nome ovviamente compare nell'elenco dei convocati, ma è molto probabile che si accomodi in panchina. Allegri risparmia Higuain, il tuor de forze Napoli-Olympiacos-Inter è dietro l'angolo.

Probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; De Sciglio, Benatia, Howedes, Alex Sandro; Marchisio, Bentancur, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Douglas Costa. All. Allegri.

CROTONE (4-4-2): Cordaz; Sampirisi, Simic, Ceccherini, Martella; Nalini, Rohden, Mandragora, Stoian; Budimir, Trotta. All. Nicola.