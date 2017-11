Impegni casalinghi per Inter e Roma, che proveranno ad approfittare dello scontro diretto del San Paolo. Il Milan a Benevento, la Lazio sfida la Sampdoria.

un'ora fa di Daniele Minuti

Il prossimo turno di Serie A potrebbe risultare già fondamentale per le sorti del campionato: la quindicesima giornata infatti, che si disputerà fra venerdì 1 e lunedì 4 dicembre, è quella in cui si giocherà il big match fra Napoli e Juventus.

Le due squadre indicate in estate come le grandi favorite per la vittoria dello Scudetto si sfideranno al San Paolo, proprio pochi giorni prima delle rispettive partite decisive per il passaggio agli ottavi di finale di Champions League.

Del risultato dello scontro diretto di venerdì sera potrebbero approfittare sia Roma che Inter, entrambe impegnate nel prossimo turno di Serie A in partite casalinghe decisamente abbordabili, contro SPAL e Chievo.

Prossimo turno Serie A, 15^ giornata

Ad aprire il prossimo turno di Serie A, che sarà spalmato in quattro giorni, sarà la partita dell'Olimpico fra Roma e SPAL. Alle 20:45, la grande sfida tra Napoli e Juventus con i partenopei che vogliono difendere il primo posto in campionato, mentre l'unico anticipo di sabato sarà Torino-Atalanta.

Il lunch match di domenica 3 dicembre vedrà protagonista il Milan che giocherà in casa del Benevento, mentre alle 15:00 ci saranno Inter-Chievo, Fiorentina-Sassuolo e Bologna-Cagliari. Nel posticipo serale la Sampdoria ospiterà la Lazio per provare a riscattare la brutta sconfitta dell'ultimo turno.

A chiudere la quindicesima giornata saranno le due partite in programma lunedì 4 dicembre: alle 19:00 l'Udinese farà visita al Crotone, mentre alle 21:00 Verona e Genoa scenderanno in campo al Bentegodi in una sfida importante per la lotta salvezza.

Classifica Serie A: Napoli ancora in testa davanti all'Inter

Dopo 14 giornate, il Napoli rimane primo in classifica con due punti di vantaggio sull'Inter. Inseguono Juventus e poi Roma, più indietro la Lazio. Benevento ultimo in classifica ancora in cerca del suo primo punto in Serie A.