Dopo le tre reti rimontate al Liverpool in Champions, gli uomini di Berizzo si ripetono in campionato trovando anche i tre punti. Sotto 2-0 a inizio secondo tempo, gli andalusi reagiscono e la ribaltano.

Allo stadio de la Ceramica ci sono in palio punti importanti per l'Europa, nella tredicesima di Liga. Villarreal e Siviglia, divisi soltanto da un punto in classifica (con gli andalusi avanti), si sfidano per tre punti che permetterebbero di allungare sul settimo posto occupato dalla Real Sociedad (fermata in casa dal Las Palmas) e per tenere il passo di Real Madrid e Atletico Madrid.

E dopo la clamorosa rimonta di martedì sul Liverpool in Champions, la squadra di Berizzo ci prende gusto ed è ancora protagonista di una grandissima rimonta, questa volta addirittura vincente. Dopo i gol di Bakambu e dell'ex Carlos Bacca, nel giro di tre minuti, Lenglet e Vazquez la ribaltano pareggiando i conti, mentre a un quarto d'ora dalla fine il rigore di Banega regala i tre punti.

Per Calleja è la prima sconfitta in Liga da allenatore del Villarreal, interrompendo così una striscia di sei risultati utili consecutivi in campionato. Berizzo, invece, dopo la notizia shock della malattia, ha grandi motivi per sorridere e affrontare al meglio questa battaglia.

La cronaca di Villarreal vs Las Palmas

Dopo una prima fase di studio, il match si sblocca al 19': dopo una gran giocata di Bacca a centrocampo, il pallone arriva dalle parti di Fornals che la mette dentro per Bakambu, puntuale a mettere dentro il suo nono gol in questa Liga ma soprattutto l'1-0 per il Villarreal. Siviglia che prova la reazione immediata con Correa, ma il suo destro viene murato dalla difesa avversaria.

Ancora Bacca protagonista al 27', servito in area da Bakambu e impreciso con l'esterno destro. Nel finale spinge un po' di più la squadra di Berizzo, senza però impensierire in alcun modo Mariano Barbosa.

Nella ripresa la rimonta degli ospiti

Subito Villarreal in avanti, con Fornals che stacca di testa mandando largo su cross di Mario Gaspar. La rete che spezza le gambe al Siviglia arriva 53': Bacca viene lanciato da Fornals in contropiede, a questo punto l'ex di giornata se ne va bruciando in velocità Carole prima e Sergio Rico poi. Quarto gol in Liga per il colombiano, che sigla così il primo gol contro una sua ex squadra in carriera.

La ripara subito però il Siviglia, con un calcio di punizione di Banega che pesca il colpo di testa vincente di Lenglet. Gol che dà fiducia agli andalusi, e nemmeno due minuti dopo il Mudo Vazquez trova il pareggio con uno splendido mancino a giro dal limite dell'area. Dopo la rimonta clamorosa sul Liverpool in settimana, la squadra di Berizzo recupera un'altra sfida.

Nel finale gli ospiti osano e addirittura la vincono. Paolo Sarabia viene atterrato in area di rigore da Victor Ruiz che, già ammonito, oltre a causare penalty viene anche espulso. Dal dischetto si presenta Ever Banega che spiazza Barbosa e fa 3-2.