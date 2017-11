Show del tedesco in conferenza stampa dopo l'1-1 di Anfield

Jurgen Klopp respinge le critiche dopo il pareggio tra Liverpool e Chelsea e lo fa, come al solito, usando l'ironia. Applaude la prestazione dei Blues di Antonio Conte ed elogia la bravura di Eden Hazard, anche se il pareggio di Willian, arrivato nei minuti finali della sfida, lascia l'amaro in bocca ai Reds. Ecco le parole del tedesco:

Il Chelsea ha avuto un approccio molto diverso stasera. Ha difeso intensamente, per poi dare la palla a Eden Hazard ... wow! Non male se vogliamo essere onesti. Non era il lavoro più semplice al mondo difendere su di lui: con il raddoppio è stato già un po' più facile, con il terzo giocatore abbiamo avuto delle chance. E poi con Alvaro Morata che spaziava da sinistra a destra, è stato abbastanza difficile per noi: in queste circostanze abbiamo dovuto lavorare molto duramente, cercando di restare tranquilli, provando a giocando a calcio.

Lo abbiamo fatto, e sono contento di gran parte della gara. Sono felice di gran parte della performance. Tutto è andato bene fino a quando Willian ha crossato... la maggior parte della gara è andata bene, ma l'umore ovviamente non è dei migliori. Il mondo è un posto strano e un po' matto: al momento ci sono cose molto più importanti, accadono cose folli, quindi posso sopportare di aver fatto solo un punto contro il Chelsea.