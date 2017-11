Bundesliga, primo ko per il Bayern di Heynckes: il Gladbach vince 2-1

Con questi tre punti i Lancieri rilanciano la caccia al PSV capolista, e salgono a quota 28 punti in classifica, a pari merito con l'AZ Alkmaar,

Solo 19 anni e può già vantare un record rispetto al padre Patrick, che mai aveva segnato un hat-trick in Eredivisie.

Tre gol che sanno di incoronazione. Justin Kluivert assoluto protagonista della vittoria dell'Ajax sul Roda : 5-1 il risultato finale e tripletta per l'attaccante classe 1999.

Il Roda passa in vantaggio, ma poi si scatena Justin

