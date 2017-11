Riyad Mahrez potrebbe sbarcare a Roma con sei mesi di ritardo: l'esterno in forza al Leicester potrebbe essere il regalo per Di Francesco in vista di gennaio.

24 minuti fa di Massimiliano Rincione

Riyad Mahrez torna prepotentemente nei radar della Roma. Il fantasista algerino, in uscita dal Leicester già nella scorsa sessione estiva di calciomercato, potrebbe avere concrete chance d'approdo in Italia in caso di qualificazione agli ottavi di finale di Champions League da parte della compagine capitolina. Il profilo dell'ex Le Havre rappresenterebbe tuttora una necessità impellente per Eusebio Di Francesco, che - stando a quanto riportato da Il Messaggero - ha espressamente richiesto alla dirigenza un attaccante di movimento.

E pensare che le strade della Roma e quelle di Mahrez si sarebbero già potute incontrare questa estate: 7 i milioni che ballarono tra la domanda del Leicester e l'offerta del club giallorosso, con il direttore sportivo Monchi che si spinse fino a 37 milioni, bonus inclusi. La società d'oltremanica però si dimostrò irremovibile, rispedendo al mittente la lauta proposta presentata dai capitolini in sede di calciomercato.

A sei mesi di distanza però, con un Leicester reduce dall'ennesimo cambio d'allenatore e con una formazione ormai lontana parente di quella capace di conquistare il titolo di Campione d'Inghilterra, la situazione potrebbe cambiare. Mahrez appare un separato in casa da mesi, anche in virtù di quella forte voglia d'Europa manifestata a più riprese nelle scorse settimane. Che la seconda volta sia quella buona?

Calciomercato Roma: quanto costa oggi Mahrez?

Difficile, al momento, stabilire le cifre legate al possibile affare Mahrez. Certo, l'algerino può ancora vantare un contratto da ben tre anni e mezzo, ma le sue prestazioni avranno senza dubbio influito negativamente sul costo del cartellino. Possibile dunque che l'affare si possa chiudere ad un prezzo decisamente inferiore rispetto a quello paventato in estate. Ciò nonostante, la Roma sa di trovarsi di fronte ad un interlocutore astuto e dalle casse comunque floride, ragion per cui tiene in caldo un'alternativa nostrana.

L'altro nome menzionato dal quotidiano capitolino altri non è che Domenico Berardi, vecchia conoscenza di mister Di Francesco oggi invischiata tra le paludi della zona retrocessione con il suo Sassuolo. La trattativa per l'esterno neroverde potrebbe all'apparenza sembrare più semplice, anche se ci sarebbero da superare le desistenze di una proprietà che ha già rifiutato offerte superiori ai 30 milioni per il proprio gioiellino. I giallorossi, dunque, sono avvisati: in caso di qualificazione agli ottavi di Champions il calciomercato avrà un retrogusto sfizioso, ma al contempo assai salato.