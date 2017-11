Il calciomercato del Real Madrid potrebbe riservare alcune sorprese a gennaio. Zinedine Zidane ha chiesto pubblicamente uno sforzo al club per uscire dalla crisi.

un'ora fa di Elmar Bergonzini

Cambiano i piani, per far cambiare i risultati. Il Real Madrid nelle passate settimane aveva fatto sapere che non avrebbe investito nel calciomercato di gennaio. La squadra è forte e ha tanti campioni, deve uscire dalla crisi con le proprie forze. Gli ultimi risultati però hanno fatto sì che nei dirigenti, anche su insistenza di Zinedine Zidane, sorgessero dei forti dubbi.

Perfino contro il Malaga terzultimo il Real Madrid ha sofferto. E non poco. Rolan e Castro hanno fissato il risultato sul 2-2 e solo al 76’ Cristiano Ronaldo (sulla respinta del rigore sbagliato) è riuscito a segnare il gol vittoria. Il Barcellona, che oggi sfiderà il Valencia secondo, è però distante sette punti. Tantissimi, vista la velocità con la quale marciano i catalani.

Storicamente il Real Madrid di Florentino Perez durante il calciomercato invernale non si muove mai molto. Questa volta però la sensazione è che il presidente abbia l’intenzione di correre ai ripari. Dopo due Champions League vinte in fila forse si è costruita una rosa un po’ scarica di motivazioni. Quelle che nello sport fanno la differenza.

Calciomercato Real Madrid, Zidane vuole rinforzi

Nella conferenza stampa successiva alla partita col Malaga Zidane ha confermato che il Real Madrid, questa volta, potrebbe muoversi sul calciomercato:

Non ci saranno cessioni. E per quel che riguarda gli arrivi…può succedere di tutto.

Stando a quanto riportato da Marca sia Zidane che i dirigenti sarebbero convinti che alla squadra servano forze fresche. Giocatori che oltre alla qualità (che al Real Madrid deve essere altissima) portino anche motivazioni nuove. Perché attualmente la squadra sembra essere un po’ piatta.

Ragazzi come Borja Majoral e Marcos Llorente non sono ancora pronti per essere utilizzati con continuità, per questo tornerebbero utile alcune alternative di maggiore esperienza. Il Real Madrid a gennaio non aveva intenzione di comprare, ma ora i piani sono cambiati. Nella speranza che cambino anche i risultati.