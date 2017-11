Resterà uno dei derby più leggendari della storia della Bundesliga, in casa Borussia Dortmund però si è trovato il capro espiatorio: Pierre-Emerick Aubameyang.

un'ora fa di Elmar Bergonzini

Da eroe a colpevole. Tutto nel giro di pochi minuti. Che i derby siano particolari si sa. Quello che si è giocato fra Borussia Dortmund e Schalke nell’ultimo turno di Bundesliga però è stato unico, epico, folle. Gialloneri in vantaggio per 4-0 dopo 25’ e raggiunti in pieno recupero sul 4-4. Il capro espiatorio non poteva che essere lui: Pierre-Emerick Aubameyang.

Eppure l’attaccante del Borussia Dortmund aveva sbloccato la partita al 12’, servendo a Gotze (al primo gol dopo la malattia) la palla del 3-0 al 20’. Sembrava si fosse sbloccato, sembrava potesse trascinare la squadra alla vittoria. In realtà i compagni vedono in lui il principale responsabile della rimonta dello Schalke.

Ad accusarlo, fra l’altro pubblicamente, è Roman Weidenfeller, portiere e leggenda del Borussia Dortmund. Secondo lui la rimonta dello Schalke è diventata realmente pericolosa quando Aubameyang si è fatto espellere per un fallo su Harit. Mancavano 18 minuti e se fossero rimasti in parità numerica i gialloneri, con due gol di vantaggio, non avrebbero buttato la vittoria.

Borussia Dortmund, Weidenfeller accusa Aubameyang

Dopo il 4-1 Aubameyang ha avuto sui piedi la palla del 5-1, ma è stato troppo superficiale e non l’ha sfruttata. In quel momento però nessuno avrebbe potuto pensare alla rimonta. Diverso il peso della sua ingenuità al 72’. In quel momento il risultato era già sul 4-2, lo Schalke prendeva coraggio e il Borussia Dortmund si stava spaventando. Per questo, considerando che era già stato ammonito, il fallo su Harit che gli è costato il secondo giallo era più che evitabile. L’accusa arriva direttamente da Weidenfeller:

Ha commesso una sciocchezza. Prendersi il secondo giallo in quel momento non aveva senso.

Duro anche il commento di Peter Bosz, che a questo punto rischia seriamente l’esonero:

Sono cose che non possono capitare. È stato troppo aggressivo. Voleva aiutare la squadra difendendo basso, ma ha rovinato tutto…

Perfino il centrocampista dello Schalke Leon Goretzka ha ammesso che la svolta della partita è stata quella:

Nel momento del rosso l’idea della rimonta è passata nella mente di tutte e 80mila le persone presenti allo stadio. L’inerzia della gara era dalla nostra parte…

Da eroe a colpevole. Tutto nel giro di pochi minuti. E il rapporto fra Aubameyang e il Borussia Dortmund ormai sembra compromesso…