L'agente dell'argentino arriva in Italia, fissato l'incontro con Ausilio e Sabatini. Ma il PSG non vuole cederlo in prestito...

56 minuti fa di Leonardo Mazzeo

L'ultima volta, in Serie A, lo abbiamo visto con il Palermo: Javier Pastore illuminava in maglia rosanero, attirando le attenzioni dei top club europei. Alla fine, nel 2011, il nuovo PSG degli sceicchi ha deciso di investire su di lui per iniziare un ciclo vincente, prenotando un biglietto di sola andata per l'argentino e per Sirigu, destinazione Parigi.

Negli anni, Pastore si è ritagliato uno spazio importante in Francia. Ultimamente, però, sta giocando meno. L'esclusione dall'undici titolare contro il Celtic non è andata giù all'ex rosanero, che avrebbe voluto disputare qualche minuto in più rispetto ai 30 che gli ha concesso Emery. Anche perché, nella partita precedente, si era messo in mostra contro il Nantes, andando in gol al minuto 65. L'argentino vuole giocare per strappare una convocazione al Mondiale: obiettivo Russia, con possibile scalo in Serie A. Il suo nome, infatti, è tornato di moda per il calciomercato Inter.

Spalletti non lo ha nascosto: secondo lui servirebbe ancora qualche innesto per la sua squadra ideale. Pastore potrebbe essere il profilo giusto: pur non avendo le stesse caratteristiche di un Nainggolan (nome scelto non a caso), garantirebbe qualità e gol sulla trequarti offensiva nerazzurra. Cosa che invece gli altri protagonisti dell'ultimo calciomercato Inter, pur essendo ottimi giocatori (Vecino e Borja Valero su tutti), fino a questo momento non sono riusciti a garantire. Hanno altre caratteristiche rispetto a Pastore, più fantasista, estroso, mago. In una parola, Flaco.

Serie A, calciomercato Inter: l'agente di Pastore a Milano

Come riportato da Calciomercato.com, l'agente di Pastore sarà in Italia nei prossimi giorni, e sul suo taccuino è fissato anche un appuntamento con Ausilio e Sabatini per sondare la possibilità di riportare il suo assistito in Serie A, alla corte di Spalletti. La trattativa non è delle più semplici, il PSG non vuole cedere il numero 27 in prestito. Potrebbe essere determinante la volontà del giocatore: Pastore sembra pronto per infiammare nuovamente il calciomercato Inter, che con gli argentini ha sempre avuto un feeling speciale.