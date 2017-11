Steccano Parma e Venezia, i rosanero calano il tris sul campo dell'Avellino e salgono momentaneamente in testa alla classifica. Pescara travolto a La Spezia.

0 condivisioni 0 stelle

un'ora fa di Leonardo Mazzeo

La 16^ giornata di Serie B porta con sé risultati inaspettati e una classifica che vede il Palermo guardare tutti dall'alto in basso, in attesa di sapere cosa farà il Bari domani nel derby contro il Foggia. I rosanero si sono imposti per 3-1 sul campo dell'Avellino: l'autogol di Molina al 36' ha aperto la strada alla vittoria degli ospiti, che non si sono fatti impensierire troppo dall'espulsione di Cionek, 6 minuti dopo il vantaggio. Anzi: nella ripresa è arrivato prima il raddoppio di Gnahore, poi il tris calato dal solito Nestorovski (10 gol in campionato). Inutile, nel finale, il gol di Asencio, che fissa il risultato sull'1-3. Il Palermo conquista così la vetta della classifica e sorride guardando gli altri risultati.

Si è rivelato un sabato di Serie B funesto, infatti, per Parma e Venezia, che frenano la loro corso al primo posto. Nonostante la rete di Roberto Insigne, Lucarelli e compagni non sono riusciti a recuperare il doppio svantaggio accumulato nei primi 10 minuti della gara: il Capri vince 2-1 e ritrova i tre punti dopo la brutta sconfitta a Perugia (5-0). I ragazzi di Inzaghi, invece, cadono in casa contro il Novara: 1-3 il risultato finale, con Macheda che al 94' ha chiuso definitivamente i conti.

Ancor peggio ha fatto il Pescara di Zeman, che subisce 4 reti a La Spezia senza riuscire a metterne a segno neanche una. Il Delfino resta fermo a quota 20 punti e viene agguantato in classifica proprio dallo Spezia. Per quanto riguarda gli altri due risultati della 16^ giornata, l'Ascoli ultimo in classifica non va oltre lo 0-0 contro la Cremonese e resta fanalino di coda della Serie B (insieme al Cesena, che però ha una partita in meno). Pareggiano anche Pro Vercelli ed Entella: alla rete ospite di La Mantia nel primo tempo risponde Bifulco nel secondo.

🗓️ Ecco i risultati finali degli incontri di questo pomeriggio validi per la 16^ giornata della #SerieB Conte.It #FattoreB pic.twitter.com/4MHPvZu9aU — Lega B (@Lega_B) November 25, 2017

Risultati Serie B: il Palermo sorride

Nell'anticipo di ieri, Empoli e Frosinone si sono annullate in un pirotecnico 3-3. Dopo le partite di oggi, sono ancora tre i risultati da scoprire per questa 16^ giornata di Serie B: domani scenderanno in campo Bari e Foggia alle 12:30, in un derby fondamentale per il comando della classifica. In caso di vittoria, la squadra di Grosso conquisterebbe il primo posto. Alle 15:00, invece, si giocherà Ternana-Perugia e la giornata si chiuderà lunedì sera con il posticipo tra Cesena e Brescia, in programma alle ore 20:45.

Come detto, la squadra che più sorride (almeno per il momento) è il Palermo, che centra il primo posto e spera di riconquistare la Serie A già in questa stagione. Nell'ultima partita disputata era arrivata una pesante sconfitta interna con il Cittadella (0-3), ma la squadra di Tedino si è rialzata immediatamente imponendosi fuori casa, tra l'altro con un uomo in meno per più di metà gara. Una prova di forza e di maturità.

La classifica della 16^ giornata

Palermo 28; Bari*, Parma e Frosinone 26; Empoli e Venezia 25; Cittadella 24; Cremonese e Carpi 23; Salernitana 22; Novara 21; Spezia e Pescara 20; Avellino 19; Perugia*, Brescia* e Foggia* 18; Pro Vercelli ed Entella 17; Ternana* 15; Cesena* e Ascoli14.

* Una partita in meno