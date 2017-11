Sarà distribuito su tre giorni il 17esimo della serie cadetta: spicca la trasferta di Pippo Inzaghi al Barbera.

di Marco Ercole

La maggior parte delle squadre di Serie B hanno archiviato la sedicesima giornata di campionato e, in attesa dei derby Bari vs Foggia e Ternana vs Perugia nei posticipi di domenica, più quello tra Cesena e Brescia del lunedì sera, sono già concentrate sul prossimo turno Serie B.

Un programma che ci porterà nel mese di dicembre e si articolerà su tre giorni, senza dunque l’anticipo del venerdì, con la maggior parte delle gare come di consueto fissate al sabato pomeriggio alle 15.

La sera stessa apre il discorso posticipi il big match di giornata, cioè la sfida tra il Palermo e il Venezia alle 18. Domenica e lunedì, poi, sarà completato tutto il prossimo turno Serie B con altre tre partite che chiuderanno la 17esima giornata del campionato cadetto.

Prossimo turno Serie B, 17° turno

Il prossimo turno Serie B si apre dunque il sabato alle 15. Fari puntati sulla sfida al Benito Stirpe tra il Frosinone, reduce dal bruciante pareggio subito nei minuti finali nella partita con l’Empoli, e il Cesena, pericolosamente in zona retrocessione.

Le altre gare alle 15 sono quelle tra il Brescia e la Salernitana, Cremonese vs Spezi, Foggia vs Cittadella, Parma vs Pro Vercelli, Novara vs Empoli e, soprattutto, la sfida tra il Pescara di Zeman e la Ternana di Pochesci.

Il tecnico boemo del Delfino è reduce da un’altra cocente sconfitta, il 4-0 secco in casa dello Spezia, e si sta avvicinando sempre più a posizioni di classifica molto preoccupanti. Serve una risposta importante, anche perché un’eventuale sconfitta con gli umbri accorcerebbe ancora di più il gap con le squadre in lotta per non retrocedere.

I posticipi di domenica e lunedì

Come già detto alle 18 del sabato si chiuderà la prima delle tre giornate di Serie B con il piatto forte della giornata, cioè la sfida al Barbera tra il Palermo e il Venezia di Inzaghi.

Poi si passerà ai due match della domenica. Nessun lunch match in programma, si passa direttamente alla sfida delle 15 tra Avellino e Carpi.

A seguire poi quella delle 17.30 tra Virtus Entella e il Bari di Fabio Grosso. A concludere la 17esima giornata di Serie B ci pensa poi il consueto posticipo di lunedì, che vede il Perugia di fronte all’Ascoli alle 20.30.