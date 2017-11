Secondo le anticipazioni del portale Footy Headlines, il colore prevalente resta il Rush Blue: spuntano inserti rossi e strisce bianche.

2 ore fa di Luca Guerra

C’è una classifica che va già oltre i traguardi della stagione 2017/2018. Si tratta di quella delle divise da gioco per l’annata sportiva 2018/2019, che in rete si vive a colpi di anticipazioni, scatti in anteprima e ipotesi sulle maglie dei beniamini di ogni squadra.

L’ultimo club del quale sono stati resi noti i dettagli riguardanti il completo da gioco della prossima stagione è il Chelsea di Antonio Conte, reduce dalla conquista del titolo di campione d’Inghilterra nello scorso maggio e attualmente terzo in Premier League a una lunghezza dal Manchester United e a -9 dal Manchester City con 12 partite giocate: a rivelare come potrebbe essere la divisa dei Blues edizione 2018/2019 è stato il portale Footy Headlines, specializzato in anticipazioni riguardanti il merchandising e il design delle principali società sportive di tutto il mondo.

La certezza è ben evidente: a predominare sarà ancora il colore denominato "Rush Blue“. Tono acceso, come gran parte delle partite del Chelsea. Le novità saranno rappresentate dall'inserimento di alcuni inserti rossi sotto forma di strisce affusolate che convergono verso il centro della divisa partendo dai bordi, tanto sul davanti quanto sul retro. Confermata la presenza di alcune strisce bianche, il cui contrasto rende ancora più brillante il blu della casacca.

www.footyheadlines.com Maglia Chelsea 2018-2019, le anticipazioni di Footy Headlines: predomina il "Rush Blue"

Maglia Chelsea 2018/2019, predomina il "Rush Blue"

Anche per la stagione sportiva 2018/2019, per la seconda annata consecutiva, il materiale tecnico del Chelsea sarà griffato Nike. In un’altra foto, su Footy Headlines è anche anticipato il colore di pantaloncini e calzettoni da abbinare alla prima maglia: saranno bianchi, ma caratterizzati da una trama blu nel caso del calzettone.

www.footyheadlines.com La prima maglia da gioco del Chelsea 2018/2019: le anticipazioni

Per agevolare le prestazioni di Hazard e compagni, anche nell’edizione 2018/2019 il kit home del Chelsea si affiderà alla seconda generazione del modello Vapor Nike. Una garanzia di tessuto leggero e miglioria a livello tecnico.

www.footyheadlines.com In casa Chelsea si guarda già alla divisa 2018/2019: prime anticipazioni in rete

Per avere conferme ufficiali circa i motivi e le finiture delle maglie da gioco del Chelsea 2018/2019, occorrerà probabilmente attendere il prossimo maggio: solo allora, infatti, la Nike dovrebbe presentare ufficialmente la divisa di gioco che verrà dei Blues. Nel mezzo, ci sarà il campo: per il team allenato da Antonio Conte ci sono una Premier League nella quale cercare di confermarsi e una Champions League da percorrere fino in fondo.