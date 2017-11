Premier League, il Sunday Times: "Conte via dal Chelsea a fine anno"

Premier League, Conte senza barba: "Non piaceva a mia figlia..."

Clima disteso nella conferenza stampa di Antonio Conte, alla vigilia del big match di Premier League tra Liverpool e Chelsea . Non si parla solo di campo ma anche di barba. Sì, della barba del manager dei Blues. Ieri c'era, oggi è sparita. Conte spiega perché.

Il manager dei Blues scherza con i giornalisti in conferenza stampa: "Volevo provare un nuovo look, ma mia figlia ha detto che sembravo vecchio".

Con il tuo consenso, questo sito internet utilizza cookies di terze parti per migliorare la tua esperienza. Puoi conoscere di più sul nostro utilizzo dei cookies e su come modificare le impostazioni nella nostra Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all'utilizzo dei cookies.

OK