L'attaccante italiano non smette di pensare alla Nazionale: "Sarei fiero di farne parte".

55 condivisioni 0 stelle

55 minuti fa

Mario Balotelli continua a segnare e a trascinare il Nizza. Nell'ultimo match di Europa League contro lo Zulte Waregem, l'attaccante italiano ha segnato una doppietta (la partita è terminata 3-1) e ha trascinato i rossoneri ai sedicesimi di finale.

In stagione Super Mario è arrivato a quota 11 gol in 15 presenze tra tutte le competizioni (la scorsa stagione si fermò a 15 reti in 23 gare). Un bottino niente male che gli potrebbe permettere di tornare finalmente in Nazionale.

Non ha mai smesso di pensare all'azzurro, lo ha ripetuto a France 3:

Non ho nulla da dire sull'eliminazione dell'Italia dal Mondiale. L'azzurro resta un sogno per me, sono stato e sarei fiero di farne parte.

Balotelli ha anche parlato dei figli Pia e Lion:

La famiglia è la cosa più importante per me, ho sempre desiderato avere dei figli. Diventare papà mi ha responsabilizzato, faccio una vita molto casalinga.