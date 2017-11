Nell'anticipo della 13esima giornata di Liga il Celta Vigo supera 1-0 il Leganes al Balaidos. Decide al 27' un gol su rigore - provocato da Moran per fallo su Jonny - di Iago Aspas che sale a quota 7 centri in campionato. I galiziani rialzano la testa dopo il 2-1 rimediato dal Siviglia e si portano a quota 17 punti agganciando proprio i pepineros.

