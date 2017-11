Portu sblocca il match a fine primo tempo, gli altri tre gol arrivano nel finale: Guardado pareggia all'85', Portu riporta avanti i suoi al 94' e Tello fa 2-2 al 95'.

4 ore fa

Nella 13esima giornata di Liga il Betis pareggia 2-2 in casa contro il Girona. Dopo il vantaggio ospite firmato da Portu al 46', il risultato rimane immutato fino all'85', poi succede di tutto. Guardado firma il pari con una splendida punizione, Portu realizza la sua personale doppietta al 94' e Tello un minuto dopo fissa il risultato sul 2-2. Dopo questa gara il Betis - a secco di vittoria dal 21 ottobre, 2-0 al'Alaves - sale a quota 18 punti in classifica, uno in più della neopromossa.