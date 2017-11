Undicesima sconfitta in campionato per la squadra di De Biasi: Joan Jordán e Charles decidono il match, inutile il gol di Burgui. Espulsi Christian Santos e Charles.

22 minuti fa

Nella 13esima giornata di Liga l'Eibar vince 2-1 il derby basco in casa dell'Alaves. Joan Jordán apre le marcature al 33' al primo tiro in porta dei suoi, al 45' la squadra di De Biasi resta anche in dieci per l'espulsione di Christian Santos per doppio giallo. Al 69' Alejo crossa e Charles - espulso poco dopo per un fallo su Manu Garcia - raddoppia di testa, bella ma inutile la rete di Burgui al 91'. L'Alaves incassa l'11esima sconfitta in campionato ed è sempre ultimo a quota 6 punti, l'Eibar infila il secondo successo di fila e si porta a 14 punti.