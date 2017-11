Il tramonto sulla stagione di Formula 1, il tramonto sulla pista di Abu Dhabi. Giochi tutti già fatti, ma c’è da correre l’ultimo Gran Premio dell’anno. La pole position è tutta per Valtteri Bottas. A sorpresa, ma sempre davanti, batte Hamilton. Il 4 volte Campione del Mondo si deve accontentare del secondo posto. Vettel non benissimo, ma è terzo.

Da Melbourne a Yas Marina, la sfida tra Mercedes e Ferrari è stata sempre una costante. Qui però le auto tedesche sono state super già dalle libere.

Vanno via così le ultime qualifiche della stagione 2017 di Formula 1. Domani la gara alle ore 14 l’ultimo grido prima di mettere le monoposto in garage e pensare al 2018. Un anno che porterà tante novità e sorprese.

Bottas e Hamilton, poi Raikkonen e Vettel. Stelle d’Argento davanti ai Cavallini in Q1. Fuori Grosjean, Gasly, Wehrlein, Ericsson e Hartley. Le Mercedes sembrano averne di più: vogliono la prima fila, vogliono mettere l’ultimo accento in una stagione d’oro.

È l'ultima qualifica di Formula 1 per Felipe Massa. Con la sua Williams non al meglio riesce ad entrare con orgoglio nella top 10. Eliminati Alonso, Sainz, Vandoorne, Magnussen e Stroll.

.@MassaFelipe19 makes it into Q3 in his final #F1 race 👏#AbuDhabiGP 🇦🇪 #Quali pic.twitter.com/WJ5vkvSaEN