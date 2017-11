I nerazzurri vincono a Cagliari e scavalcano il Napoli, decisiva la doppietta di Icardi. 3-0 del Bologna sulla Samp, Verona trionfa.

25 nov 2017 di Leonardo Mazzeo

La classifica Serie A ha una nuova regina: l'Inter batte il Cagliari 3-1 e si prende il trono che fino a due ore fa era del Napoli. I nerazzurri nel primo tempo passano in vantaggio con Mauro Icardi, imbeccato da Perisic. Nella ripresa i sardi provano a recuperare, ma è la squadra di Spalletti trova il raddoppio con Brozovic, servito da Candreva (sesto assist stagionale). Al 71' Pavoletti accorcia le distanze con un gran destro al volo (bellissimo il cross di Faragò). Al minuto 84, poi, sale in cattedra di nuovo Icardi: l'argentino realizza la doppietta e raggiunge Immobile nella classifica capocannonieri. La sua Inter, invece, sorpassa il Napoli e si trova momentaneamente in vetta, da sola.

Per quanto riguarda gli altri anticipi, il primo match della 14^ giornata vede un Bologna lanciatissimo. In campo alle 15:00, la squadra emiliana si impone sulla Sampdoria con un secco 3-0: dai ragazzi di Giampaolo, ancora sesti nella classifica Serie A, ci si aspettava sicuramente di più, ma Verdi e compagni non si sono fatti intimorire. Vantaggio nel primo tempo proprio grazie all'ex Empoli, che serve anche l'assist per il raddoppio di Mbaye. Torosidis espulso a fine primo tempo? Il Bologna nella ripresa non si fa problemi: Okwonkwo sostituisce Verdi e chiude il match.

Vittorioso anche il Chievo, che supera la Spal in rimonta. Gli ospiti si portano sull'1-0 grazie a un autogol di Cesar, e tengono il risultato fino al 66'. Poi Inglese decide che è arrivata l'ora di ribaltare le cose, e nel giro di 15 minuti segna una doppietta che regala i tre punti ai gialloblù. Così, sulla Spal accorcia l'Hellas Verona, che al Mapei Stadium batte un Sassuolo alla deriva: 0-2 il risultato finale, reti di Zuculini e Verde, arrivate entrambe nel primo tempo. Per quanto riguarda la lotta salvezza, la classifica Serie A si accorcia sensibilmente: sei squadre in soli tre punti, con il Benevento staccatissimo a zero.

Classifca Serie A: le altre big chiamate a vincere

Dopo il successo nerazzurro, le altre grandi non vogliono perdere terreno. Il Napoli cercherà il contro-sorpasso sul campo dell'Udinese; la Juventus, impegnata all'Allianz Stadium con il Crotone, proverà a restare in scia; la Roma, impegnata a Genova, tenterà sicuramente di allungare ancora la sua striscia di vittorie consecutive (arrivata per ora a 5); la Lazio vorrà a tutti i costi il riscatto dopo il derby perso, ma davanti avrà una Fiorentina affamata; il Milan se la vedrà con il Torino, con l'obiettivo di accorciare sulla Sampdoria. Infine, la 14^ giornata si chiuderà lunedì sera con Atalanta-Benevento: riusciranno gli ospiti a ottenere il primo punto in Serie A?