La quattordicesima giornata si apre col botto in chiave classifica marcatori: l'argentino stende il Cagliari con una doppietta e aggancia il capolista Immobile.

0 condivisioni 0 stelle

25 nov 2017

La classifica marcatori Serie A non ha più un solo padrone. Nell'anticipo della 14esima giornata Mauro Icardi segna una doppietta - la seconda di fila dopo quella contro l'Atalanta - e aggancia in vetta Ciro Immobile a quota 15 gol. L'attaccante biancoceleste potrà riprendersi il primo posto solitario nel match delle ore 18 contro la Fiorentina.

Alle spalle dei capolisti troviamo con 12 centri Paulo Dybala, atteso dal Crotone nel posticipo domenicale. Per la Joya il turno si prospetta molto favorevole. Lo stesso discorso vale per il compagno di squadra Gonzalo Higuain, quinto nella classifica marcatori Serie A con 8 reti segnate. Tra i due bianconeri spunta Dries Mertens con le sue 10 esultanze: il folletto belga farà tappa alla Dacia Arena per affrontare l'Udinese con il suo Napoli.

A 7 gol spazio all'accoppiata formata da Dzeko e Quagliarella: il bosniaco, a secco in campionato da Milan-Roma 0-2 del 1° ottobre, se la vedrà a Marassi contro il Genoa; l'italiano è invece rimasto a bocca asciutta nel 3-0 subito a Bologna dalla Sampdoria. Un match, quest'ultimo, in cui Simone Verdi ha vestito i panni del protagonista sbloccando la gara e salendo a 4 reti in questo campionato.

91 Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-2

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-3

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-4

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-5

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-6

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-7

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-8

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-9

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-10

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-11

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-12

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-13

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-14

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-15

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-16

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-17

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-18

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-19

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-20

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-21

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-22

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-23

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-24

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-25

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-26

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-27

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-28

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-29

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-30

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-31

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-32

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-33

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-34

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-35

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-36

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-37

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-38

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-39

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-40

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-41

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-42

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-43

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-44

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-45

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-46

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-47

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-48

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-49

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-50

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-51

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-52

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-53

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-54

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-55

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-56

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-57

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-58

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-59

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-60

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-61

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-62

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-63

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-64

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-65

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-66

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-67

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-68

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-69

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-70

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-71

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-72

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-73

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-74

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-75

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-76

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-77

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-78

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-79

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-80

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-81

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-82

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-83

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-84

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-85

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-86

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-87

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-88

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-89

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-90

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-91

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-92

Chiudi 1 di 91

Classifica marcatori Serie A

Fa un passo avanti nella classifica marcatori Serie A Roberto Inglese, promesso sposo del Napoli nella finesta invernale di calciomercato. L'attaccante del Chievo ha messo la firma sul 2-1 rifilato alla Spal: è sua la doppietta che vale 3 punti e lo porta a 6 reti stagionali. Le stesse segnate da Thereau che giocherà contro la Lazio all'Olimpico. Un gradino sotto, a 5 gol, ci sono Callejon, Iago Falque, Suso e Zapata.