Nell'anticipo della 13esima giornata di Bundesliga , Hannover e Stoccarda pareggiano 1-1. Il match si sblocca al 24' quando Gentner calcia debolmente dalla distanza ma Tschauner è disastroso e non trattiene: sul pallone si avventa Asano che a porta spalancata sigla il vantaggio ospite. Il pareggio arriva al 76' su calcio di rigore, Fullkrug è glaciale e batte Zieler. L'Hannover sale a quota 19 punti in classifica, lo Stoccarda a 17.

