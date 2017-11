Si preannuncia una rivoluzione nel mondo dell’atletica leggera dopo la decisione da parte della IAAF di introdurre i ranking mondiali sull’esempio del tennis.

10 ore fa di Diego Sampaolo

La IAAF ha raggiunto l’accordo con la Elite Ltd che gestisce il sito di statistiche all-athletics.com, dove vengono stilati i ranking di ogni singola specialità attribuendo i punti in base a speciali tabelle che tengono in considerazione il piazzamento ottenuto in una determinata gara. La classifica mondiale verrà stilata sulla base dei punti che gli atleti conquisteranno grazie alle loro prestazioni e all’importanza della manifestazione nella quale gareggiano. Il sistema entrerà in vigore a partire dall’inizio del prossimo anno e sarà utilizzato come strumento di riferimento per le qualificazioni ai Mondiali di Doha 2019 e alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

L’obiettivo è rendere l’atletica più appetibile per il pubblico e i media, favorire gli scontri diretti tra gli atleti e conoscere meglio i valori in campo nelle singole specialità. Inoltre permetterà agli atleti di organizzare al meglio la propria attività senza dover raggiungere un picco di forma per ottenere il minimo come in passato

con il rischio di arrivare fuori condizione agli appuntamenti che contano.

Sebastian Coe (Presidente della IAAF):

Il ranking mondiale IAAF regolerà i criteri d’ingresso nelle principali manifestazioni internazionali. Per laprima volta nella storia dell’atletica atleti e addetti ai lavori avranno un quadro chiaro delle gerarchie degli eventi a livello nazionale e internazionale. Inoltre questo permetterà agli atleti di pianificare meglio la stagione.

Diamond League

Atletica, nuova Diamond League dal 2020

L’Assemblea Generale della IAAF Diamond League riunitasi a Londra alcune settimane fa ha posto le basi per un rinnovamento radicale del circuito dei diamanti a partire dal 2020. L’obiettivo è creare una futura Diamond League che accresca la base degli appassionati. Nei primi mesi del 2018 è atteso il primo annuncio ufficiale di come cambierà la struttura della Diamond League.

Sebastian Coe:

Abbiamo avuto un anno straordinario pieno di grandi eventi ma dobbiamo pensare a strade diverse di presentare il nostro sport

Calendario Diamond League 2018

La IAAF ha annunciato inoltre il calendario della IAAF Diamond League 2018 e il programma delle gare dei 14 meeting della prossima edizione che scatterà il 4 Maggio a Doha e si concluderà con le due finali di Zurigo e Bruxelles, in programma in giorni consecutivi il 30 e il 31 Agosto. Roma ospiterà la tappa italiana (il Golden Gala Pietro Mennea) in programma il 31 maggio. Ecco il calendario completo delle gare in programma nel 2018

Sono state ufficializzate le Diamond Disciplines, ovvero le gare attraverso cui gli atleti possono ottenere i punti per ottenere la qualificazione alle finali di Zurigo e di Bruxelles. Questo è il calendario completo con le gare in programma nel 2018:

Doha (4 Maggio)

Gare maschili: 200m, 400m, 800m, 400 ostacoli; Salto in alto; Salto triplo; Lancio del giavellotto

Gare femminili: 100m, 1500m, 5000m, 100 ostacoli, Salto con l’asta; Lancio del disco

Shanghai (12 Maggio)

Gare maschili: 100m, 400m, 800m, 1500m, 110 ostacoli; Salto con l’asta; Salto in lungo

Gare femminili: 200m, 100 ostacoli, 400 ostacoli, Salto in alto; Salto triplo, Getto del peso, Lancio del giavellotto

Eugene (26 Maggio)

Gare maschili: 200m, 3000 siepi, 110 ostacoli, Salto in alto, Salto triplo, Getto del peso, Lancio del giavellotto

Gare femminili: 100m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 400 ostacoli, Salto con l’asta

Roma (31 Maggio)

Gare maschili: 100m, 400m, 800m, 1500m, 400 ostacoli, Salto con l’asta, Salto in lungo, Lancio del giavellotto

Gare femminili: 200m, 3000 siepi, 100 ostacoli, Salto in alto, Lancio del disco

Oslo (7 Giugno)

Gare maschili: 200m, 1500m, 400 ostacoli, Salto in alto, Getto del peso, Lancio del disco

Gare femminili: 100m, 400m, 800m, 3000 siepi, 400 ostacoli, Salto con l’asta, Salto triplo, Lancio del giavellotto

Stoccolma (10 Giugno)

Gare maschili: 200m, 800m, 5000m, 400 ostacoli, Salto con l’asta; Salto in lungo, Lancio del disco

Gare femminili: 100m, 400m, 1500m, 100 ostacoli, Salto in alto, Salto in lungo

Parigi (30 Giugno)

Gare maschili: 100m, 1500m, 110 ostacoli, 400 ostacoli, Salto con l’asta, Lancio del disco

Gare femminili: 200m, 400m , 800m, 3000 siepi, Salto in alto, Salto triplo, Lancio del disco

Losanna (5 Luglio)

Gare maschili: 200m, 5000m, 110 ostacoli, 400 ostacoli, Salto in alto, Salto triplo; Getto del peso

Gare femminili: 100m, 400m, 800m, 1500m, 400 ostacoli, Salto con l’asta, Salto in lungo, Lancio del giavellotto

Rabat (13 Luglio)

Gare maschili: 100m, 400m, 1500m, 5000m, 3000 siepi, Salto con l’asta, Lancio del giavellotto

Gare femminili: 200m, 800m, 5000m, 100 ostacoli, Salto in alto, Salto triplo, Getto del peso

Montecarlo (20 Luglio)

Gare maschili: 200m, 1500m, 3000 siepi, 110 ostacoli, Salto in alto, Salto triplo, Getto del peso

Gare femminili: 100m, 400m, 800m, 3000 siepi, Salto con l’asta, Getto del peso

Londra (21/22 Luglio)

Gare maschili: 100m, 400m, 800m, 5000m, Salto con l’asta, Salto in lungo

Gare femminili: 200m, 1500m, 100 ostacoli, 400 ostacoli, Salto in alto, Salto in lungo, Lancio del disco, Lancio del giavellotto

Birmingham (18 Agosto)

Gare maschili: 100m, 400m, 800m, 3000 siepi, 110 ostacoli, Salto in alto, Lancio del giavellotto

Gare femminili: 200m, 1500m, 5000m, 400 ostacoli, Salto con l’asta, Salto in lungo, Getto del peso

Zurigo (30 Agosto)

Gare maschili: 200m, 400m, 1500m, 3000 siepi, 400 ostacoli, Salto in lungo, Getto del peso, Lancio del giavellotto

Gare femminili: 100m, 800m, 5000m, 400 ostacoli, Salto in alto, Salto con l’asta, Salto triplo, Lancio del giavellotto

Bruxelles (31 Agosto)