La corsa agli ottavi di finale: obiettivo quasi raggiunto per Juventus e Roma, Napoli con un piede in Europa League. Lunedì 11 dicembre il sorteggio.

2 ore fa di Paolo Gaetano Franzino

La Champions League sta arrivando agli ottavi di finale. Con gli ultimi 90' ancora da giocare, sono diverse le situazioni ancora da sbrogliare nei vari gruppi, visto che solo otto squadre su 32 hanno raggiunto la matematica qualificazione. Parliamo di Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, Real Madrid, Chelsea, Manchester City, Barcellona, Tottenham e Besiktas.

Martedì 5 e mercoledì 6 dicembre saranno giorni decisivi per Juventus e Roma, con bianconeri e giallorossi che potrebbero accontentarsi anche di un pareggio contro Olympiakos e Qarabag (dipenderà dai risultati di Sporting e Atletico Madrid). Chi invece è costretto a vincere è il Napoli: se lo Shakhtar Donetsk, altra grande sorpresa di questa edizione, dovesse però anche solo pareggiare con il Manchester City, gli uomini di Sarri scenderebbero in Europa League.

Come il Napoli, altre tre big sono a serio rischio eliminazione: vedi l'Atletico Madrid. Sicuramente non parteciperanno ai prossimi sorteggi Champions League Monaco, Borussia Dortmund, Benfica, Celtic, Anderlecht, Maribor, Qarabag, Olympiakos, Feyenoord e APOEL.

Sorteggi Champions League: come funzionano gli accoppiamenti

Già, i sorteggi Champions League. Affascinanti in ogni appuntamento, anche quando l'estrazione riguarda “soltanto” le partite dei preliminari. I brividi dell'urna torneranno a invaderci lunedì 11 dicembre 2017. Si andrà a Nyon, dopo l'intermezzo estivo nel Principato di Monaco. In Svizzera verranno decisi gli accoppiamenti degli ottavi di finale: come al solito, le sedici squadre qualificate saranno divise in due urne, una formata dalle prime classificate – le teste di serie – e l'altra dalle seconde. Sarà impossibile che si affrontino club appartenenti alla stessa urna, come sarà impossibile un incrocio tra formazioni dello stesso campionato. Queste due limitazioni cadranno solo a partire dai quarti.

Copyright GettyImages L'imponente figura di Cristiano Ronaldo svetta davanti al maxischermo con le squadre dei gironi E-H

Per motivi politici, dal 2014 il Comitato Esecutivo Uefa vieta alle squadre ucraine di incontrare quelle di nazionalità russa. Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali sul fatto che la regola venga applicata anche durante i sorteggi Champions League del prossimo dicembre, anche se sembra probabile che questa venga mantenuta in vigore almeno fino ai quarti di finale.

Le date degli ottavi

Ricordiamo che le gare d'andata si giocheranno tra il 13-14 e il 20-21 febbraio, quelle di ritorno tra il 6-7 e il 13-14 marzo. Disputeranno la prima partita in casa le squadre giunte al secondo posto in classifica. L'appuntamento con i quarti di finale è invece fissato per il 3-4 (andata) e il 10-11 aprile (ritorno). Nello stesso mese l'andata delle semifinali: il 24 e il 25 aprile, con il ritorno che si giocherà l'1 e il 2 maggio. La finalissima verrà giocata allo Stadio Olimpico di Kiev, sabato 26 maggio 2018.