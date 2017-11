La banda di Sarri non vuole fermarsi: tornano Jorginho in regia, Koulibaly in difesa. Davanti solito trio delle meraviglie. Friulani con Oddo in panchina: battesimo di fuoco.

0 condivisioni 0 stelle

29 minuti fa di Francesco Bizzarri

Un cammino impressionante per il Napoli. Comanda in Serie A e con l’Udinese ha voglia di allungare ancora. Dalla trasferta di Udine della passata stagione, il 19 novembre, a quella di domenica 26: 39 partite, 100 punti. Un record che nessuno in Europa ha battuto.

La matematica parla chiaro: la squadra di Sarri viaggia a ritmi da Scudetto. Quest’anno o mai più. Il bel gioco certo, ormai è un marchio di fabbrica. Ma in questa stagione sono i risultati a fare la differenza: 11 vittorie, 2 pareggi, 0 sconfitte.

In Friuli il Napoli cerca solo la vittoria. Davanti troverà l’Udinese di Massimo Oddo, nuovo tecnico dei bianconeri. L’orgoglio casalingo contro l'appetito azzurro. Insigne e compagni vogliono mantenere la testa della Serie A. L’Inter, sorniona lì sotto a due punti, aspetta un passo falso. Vediamo nello specifico le probabili formazioni del match alla Dacia Arena.

Serie A, le probabili formazioni di Udinese - Napoli: Insigne contro Danilo all'andata

Serie A, Udinese v Napoli: le probabili formazioni

Il Napoli viene dalla bella vittoria in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, l’Udinese da una settimana tormentata con l’esonero di Del Neri e l’arrivo di Oddo. Maurizio Sarri è primo in Serie A, non ha nessuna intenzione di cedere il passo. Proprio ora poi, con la squadra in forma. Assenti solo i lungodegenti Milik e Ghoulam. Per il resto formazione titolarissima.

Tornano dal primo minuto Jorghinho e Allan, Mario Rui si prenderà la fascia sinistra. Koulibaly, squalificato in Europa, affiancherà Albiol nel blocco centrale della difesa. In attacco? Impossibile cambiare: Callejon-Mertens-Insigne. Gli ultimi due, proprio da quel match del Friuli di un anno fa, non si sono più fermati. Il belga ha segnato 25 volte in 39 match. Lorenzo ‘Nazionale’ (ahinoi non per Ventura) 22. Sul lungomare di Mergellina l’orizzonte è bianconero. Prima l’Udinese, poi la super sfida alla Juventus da giocare al San Paolo.

Serie A, le probabili formazioni di Udinese - Napoli: Allan parte titolare

Massimo Oddo guarda prima in infermeria. Nelle probabili formazioni dell’Udinese ci sono Widmer e Barak al posto degli infortunati Larsen e Hallfredsson. Rientra Behrami, Jankto farà la mezz’ala. In attacco De Paul trequartista a supporto di Maxi Lopez e Lasagna. Prima della sconfitta contro il Cagliari per 1-0, i bianconeri avevano battuto Sassuolo e Atalanta: serve ripartire da lì.

Udinese (4-3-1-2): Scuffet; Widmer, Danilo, Samir, Adnan: Barak, Behrami, Jankto; De Paul; Maxi Lopex, Lasagna. All. Oddo.

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri.